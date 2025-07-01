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Osimhen'e verilen süre doldu! Düğüm bugün çözülecek

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Napoli
Osimhene verilen süre doldu Düğüm bugün çözülecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 07:00

Nijeryalı futbolcunun transferle ilgili kararını bugün açıklaması bekleniyor.

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Futbol dünyasının aylardır merakla beklediği Victor Osimhen bilmecesi nihayet çözülüyor. Nijeryalı futbolcunun gelecek sezon hangi takımda oynayacağını bugün açıklaması bekleniyor. Galatasaray yönetimi, yıllık 23 milyon Euro net ücret teklif ettiği Osimhen’e, “Biz, transfer politikamıza sana göre yön vereceğiz, bu yüzden 1 Temmuz’a kadar olumlu ya da olumsuz dönüş yapman gerekiyor” dedi. Yıldız oyuncu dönüş yapmadığı takdirde sarı kırmızılılar, transfer listesindeki diğer isimlerle görüşmelerini yoğunlaştıracak.

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KADRO DIŞI KALABiLiR

İtalyan La Repubblica’nın haberine göre, Napoli Kulübü de bonservisine sahip olduğu Osimhen’e, “Hangi takımda oynayacağına 1 Temmuz’a kadar ver” uyarısını yaptı. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in de yıllık 40 milyon Euro’yu aşan bir teklif yaptığı Osimhen, herhangi bir kulübe transfer olmadığı takdirde Napoli tarafından kadro dışı bırakılacak.

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Napoli

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