Osimhen'e İngiltere'den sürpriz talip! Napoli teklife sıcak bakıyor

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Sezon başında Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, performansıyla göz doldururken ocak ayı transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olacağa benziyor.

Premier Lig ekibi Chelsea ve Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain başta olmak üzere Suudi Arabistan kulüplerinin kadrosuna katmaya çalıştığı Victor Osimhen, Napoli'nin 130 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar etmesi üzerine İtalyan ekibinde kalmıştı.

Antonio Conte'nin Napoli'nin başına geçmesinin ardından Romelu Lukaku'yu transfer eden İtalyan ekibinde, transfer sürecinde yaşanan fikir ayrılıklarının ardından Nijeryalı yıldız kadro dışı bırakılmıştı.

Yaz transfer sezonunun son anlarında Galatasaray'ın yaptığı hamle sonrası sarı kırmızılı takıma katılan Victor Osimhen, performansıyla İtalyan ekibini pişman ederken dev kulüplerin transfer listesinin en başındaki isimlerden oldu.

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Teknik direktörlük görevine Ruben Amorim'i getiren Manchester United, golcü takviyesi kolları sıvarken Viktor Gyökeres ile ilgilendiği ancak Portekiz ekibinin golcü futbolcusunu ocak ayında satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Amorim'in Sporting Lizbon'dan eski öğrencisi Viktor Gyökeres de milli takımda yaptığı açıklamada sezonu Portekiz ekibinde tamamlayacağını söyledi.

Bu gelişmenin ardından Manchester United'ın bonservisi Napoli'de olan ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i gündemine aldığı kaydedildi.

"CONTE, BU TEKLİFE SICAK BAKABİLİR"

İtalyan basınından Gerardo Fasano imzalı haberde, Manchester United'ın Osimhen için düşüncesinin Joshua Zirkzee ve para olduğu öne sürüldü.

Napoli'nin Teknik Direktörü Antonio Conte'nin, Manchester'dan böyle bir teklif gelmesi durumunda Zirkzee'nin ismine sıcak bakabileceği belirtildi.

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GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Öte yandan haberde, Galatasaray'ın da 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için çalışmalar yaptığı hatırlatıldı.

Victor Osimhen, daha önce yaptığı açıklamada, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söylemişti. Nijeryalı golcü, bu düşüncesini menajeriyle de paylaştı ve menajerine sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söyledi.

"BURADAKİ DENEYİMİM GERÇEKTEN ETKİLEYİCİ"

Son olarak yaptığı açıklamada, sarı kırmızılı kulüpteki deneyimini etkileyici olarak tanımlayan Osimhen, "Şu ana kadar İstanbul'daki, Galatasaray'daki deneyimim gerçekten etkileyiciydi. Bu kadar büyük bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynayabilmek, bu kulübün ne kadar iyi bir arada kaldığını görmek, ne kadar büyük bir aile olduğunu görmek gerçekten harika. Ne zaman bir restorana gitsem, beni ne zaman görseler kulüplerinde oynadığım için bana ne kadar minnettar olduklarını gösteriyorlar. Onlara beni kabul ettikleri için, bana bu sevgiyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Sahaya ne zaman çıksam onlar için oynamaya ve gol atmaya çıkıyorum, kişisel tutkum için çıkıyorum. Gerçekten harika bir deneyim oluyor. Umarım burada kaldığım son ana kadar bu şekilde keyif almaya devam ederim." şeklinde konuştu.

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Galatasaray'da 9 maçta forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.