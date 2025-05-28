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Osimhen'e baş döndüren teklif! 200 milyon euroluk paket masada

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#Transfer#Victor Osimhen#Galatasaray
Osimhene baş döndüren teklif 200 milyon euroluk paket masada
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 14:36

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal, Galatasaray formasıyla sezona damga vuran Victor Osimhen'e astronomik bir teklifte bulundu.

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Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal, Victor Osimhen'e 3 yıllık sözleşme karşılığında toplam 120 milyon euroluk teklifte bulundu.

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Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli'ye de 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan Suudi ekibi böylece yaklaşık 200 milyon euroluk bir harcamayı gözden çıkarmış durumda.

Osimhene baş döndüren teklif 200 milyon euroluk paket masada

HEDEF REAL MADRID MAÇINDA SAHADA OLMASI!

18 Haziran'da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid'le karşılaşacak olan Al-Hilal'in, Nijeryalı golcüyü bu zorlu maça yetiştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

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KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray'ın da bonservisini almak için büyük çaba sarf ettiği Osimhen'in kararını kısa süre içinde duyurması bekleniyor.

Osimhene baş döndüren teklif 200 milyon euroluk paket masada

OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Victor Osimhen 44 gole doğrudan katkı (36 gol - 8 asist) sağladı.

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#Transfer#Victor Osimhen#Galatasaray

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