Osimhen'e baş döndüren teklif! 200 milyon euroluk paket masada

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Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal, Victor Osimhen'e 3 yıllık sözleşme karşılığında toplam 120 milyon euroluk teklifte bulundu.

Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli'ye de 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan Suudi ekibi böylece yaklaşık 200 milyon euroluk bir harcamayı gözden çıkarmış durumda.

HEDEF REAL MADRID MAÇINDA SAHADA OLMASI!

18 Haziran'da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid'le karşılaşacak olan Al-Hilal'in, Nijeryalı golcüyü bu zorlu maça yetiştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

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KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray'ın da bonservisini almak için büyük çaba sarf ettiği Osimhen'in kararını kısa süre içinde duyurması bekleniyor.

OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Victor Osimhen 44 gole doğrudan katkı (36 gol - 8 asist) sağladı.