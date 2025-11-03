Osimhen'den UEFA'ya duygusal itiraf: ''Galatasaray ile her şeyin üstesinden gelmeye hazırım!'

Haberin Devamı

Türkiye'ye geldiği günden bu yana sürdürdüğü başarılı performansla adından söz ettiren Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Devler Ligi'nde oynanacak kritik Ajax karşılaşması öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı.

UEFA'ya konuşan Victor Osimhen, çocukluğu hakkında şu sözleri sarf etti;

"Çok fakir bir aileden geliyorum. 7 çocuğun sonuncusuyum. Annemi çok küçük yaşta kaybettim, babam da 2020'de vefat etti.

Şöhret olmadan, hayatta önemli biri olmadan önce çocukluğum gerçekten zordu çünkü küçük bir çocukken kendim için yaşamaya, o dönemde kardeşlerime de para toplama konusunda yardımcı olmaya ve eşi vefat ettikten sonra babamıza hep birlikte yardım etmeye çalışmalıydım.

Olusosun beni bugün olduğum kişi haline getirdi ve bana çok şey kattığını söyleyemesem de, hayat yolculuğumda bana yardımcı olan hayat dersleri verdi.

Bu yüzden benim için gerçekten harika bir yer; bu yüzden Nijerya'ya her gittiğimde minnettarlığımı göstermek, küçük çocuklara buradan sağ çıkabildiysem, sizin de çıkabileceğinize inandığımı göstermek için oraya giderim."

Galatasaray'a geldiği zaman nasıl karşılandığını anlatan Nijeryalı golcü, "İstanbul'a vardığımda hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Havaalanında bu kadar çok insan olması inanılmazdı.

Sanırım sabahın ikisi ya da üçüydü. Eşleriyle, çocuklarıyla evde olmaları gerekirken beni bekliyorlardı.

Ondan sonra, içinizde her terin, her koşunun arma için olduğundan emin olmak için içinizdeki ateş kalıyor. Bu kulübü seviyorum ve onlarla her şeyin üstesinden gelmeye hazırım: iyi, kötü ve çirkin - ama umarım kötüden çok iyi olur!" ifadelerini kullandı.

Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine de değinen 26 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakmak istiyoruz. Bu yıl, Türkiye'de herkesin tanıyacağı takım olmak istiyoruz çünkü Avrupa'da gerçekten harika bir şey başardık.

Yıllardır ligde hakimiyet kuruyoruz. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz, ama şimdi en prestijli maçlarda, Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakma zamanı çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynamak harika bir şey."

"KARDEŞİM HAYAT KAHRAMANIM, DROGA FUTBOL İDOLÜM"





Çocukluk kahramanlarının kardeşi ve Didier Drogba olduğunu söyleyen Osimhen, röportajını şu sözlerle noktaladı;

"Kardeşimin nasıl çalıştığını gördüm, o spor gazetesi satıyordu. Ve eğer Nijerya'da spor gazetesi satıyorsan, kaldırımda durabilir veya gazeteyi elinde tutup arabaların arasından yürüyerek durabilirsin. O, gerçekten beni çok çalışmaya teşvik eden kişiydi.

Futbol açısından ise Drogba'ydı, çünkü onu izlerdim ve oyununu taklit etmeye çalışırdım, nasıl oynadığını ve futboldan dışarıdaki yaşamını nasıl geçirdiğini görmeye çalışırdım. Bu yüzden o adama minnettar olmam gerekiyor, çünkü şimdi olduğum her şeyin bir kısmını ona borçluyum.

Çalışmayı seçtiğim kişi oydu; onun niteliklerinden bazılarını, oyunculuk günlerinde onu dünya futbolunun en çok aranan forvetlerinden biri yapan bazı şeyleri öğrenmeye çalıştım. Bu yüzden benim için hayatta kardeşim, futbolda ise Didier Drogba'dır."