×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Osimhen'den şampiyonluk yorumu: 'Evimizde ilan edeceğiz!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Osimhen#Samsunspor
Osimhenden şampiyonluk yorumu: Evimizde ilan edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 22:39

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 4-1 kaybettikleri Samsunspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen değerlendirmelerde bulundu.

İşte Osimhen'in açıklamaları; 

"EVİMİZDE İLAN EDECEĞİZ"

Kolay olmayacağını biliyorduk. Zorlu rakip olacağını biliyorduk. Burada şampiyonluğun o kadar kolay olmayacağının farkındaydık. Biz de iyi oynamadık. Evimizdeki maçta kazanıp şampiyonluğumuz ilan edeceğiz. Taraftara da özür diliyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar, yanımızdaydılar. Önümüze bakacağız.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Lucas Torreira sakatlandıGalatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı!Haberi görüntüle

"TAKILIP KALMAYALIM BU MAÇA"

Rakibimize karşı inanılmaz bir maç çıkardık. Şampiyonluğu getiren maçtı .Bu maça da iyi hazırlanmıştık. Takılıp kalmayalım bu maça. Devam etmeliyiz. Evde kazanıp şampiyonluğu ilan etmeliyiz. Hiçbir şey değişmedi. Takım her şeyini verecek. Önümüzdeki maça odaklanacağız.

Haberin Devamı

"GELECEK HAFTA KRİTİK"

Bu işler zor, kamera karşısına oyuncu olarak çıkmak zor. Geçen hafta güzel bir kutlama yaptık. Bu hafta taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Her oyuncunun kamera karşısına çıkması zor. Olan oldu. Gelecek hafta kritik bir maça çıkacağız. Ufak bir engeldi bu maç. Gelecek haftaya odaklanacağız.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Victor Osimhen#Samsunspor

BAKMADAN GEÇME!