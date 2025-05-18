Osimhen’den şampiyonluk yolunda tarihe geçen performans! İstatistikleri altüst etti

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Tarihler 2 Eylül 2024’ü gösterdiğinde dünya futbolu ‘Osimhen, Galatasaray’a gidiyor’ haberleriyle çalkalanmış, sarı-kırmızılı taraftarlar dahil milyonlarca futbolsever 100 milyon euro piyasa değerine sahip olan transfer piyasasının en gözde golcüsünün Galatasaray’a transferine ihtimal ve anlam verememişti. Ancak Nijeryalı forvet, bu haberlerin üzerinden 48 saat dahi geçmeden sarı-kırmızılı formayı giydi ve Türkiye’de sezona damgasını vurdu. Peki bu transfer nasıl gerçekleşti, gelin kısaca hatırlayalım.

Yaz transfer dönemi boyunca Osimhen’in adı başta PSG ve Chelsea olmak üzere birçok Avrupa takımıyla anılmış, ancak Napoli sözleşmesinde yazan 130 milyon euroluk serbest kalma maddesini öne sürerek Nijeryalı golcüye talip olan kulüplerden bu bedeli ödemelerini talep etmişti. PSG, Osimhen’le sözleşme şartlarında anlaşmasına rağmen Napoli’nin talepleri karşısında transferden çekilmek zorunda kalmıştı. Chelsea ise Finansal Fair Play nedeniyle Nijeryalı forveti zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istedi ve istediği maaşı karşılayamadı, İngiliz ekibinin bu teklifine de Osimhen cephesi sıcak bakmadı.

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KADRO DIŞI BIRAKILDI, FORMA NUMARASI LUKAKU’YA VERİLDİ

Avrupa’da transfer dönemi kapandığında Napoli, Osimhen’i kadro dışı bıraktı ve forma numarasını da yeni transfer Romelu Lukaku’ya verdi.

AH-AHLI’YLE 4 YIL İÇİN 160 MİLYON EURO’YA ANLAŞTI AMA NAPOLI’NİN AÇGÖZLÜLÜĞÜYLE TRANSFERİ SON ANDA YATTI!

Mutlak surette takımdan ayrılmak isteyen Osimhen için bu kez Suudi devi Al-Ahli devreye girdi.

Napoli’yle 80 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan yeşil-beyazlılar, Osimhen’le de yıllık 40 milyon eurodan 4 senelik sözleşme (toplamda 160 milyon euro) konusunda el sıkıştı.

Herkes transferin açıklanmasını beklerken Napoli son anda Suudi ekibinden 5 milyon Euro daha talep etti. Bunun üzerine Al-Ahli de masadan kalktı.

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Transferinin bir kez suya düşmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşayan Nijeryalı forvetin ve menajerinin, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve sportif direktör Giovanni Manna’yla o dönem öfkeli telefon görüşmeleri yaptıkları ve halâ takımdan ayrılmakta ısrarcı oldukları haberleştirilmişti.

GALATASARAY İŞİ 48 SAAT İÇİNDE BİTİRDİ!

Bu noktada fırsatı gören Galatasaray, Nijeryalı golcüyü kiralık olarak renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılılar 4 Eylül’de KAP’a yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir” ifadeleriyle Türk futbol tarihine geçecek imzayı duyurmuştu.

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İLK 3 MAÇTA GOL ATAMADI AMA…

Galatasaray formasını ilk kez ligin 4. haftasında Çaykur Rizespor’a karşı terleten Osimhen; sarı-kırmızılı takımda oynadığı ilk 3 maçta (Rizespor, Fenerbahçe ve PAOK’a karşı) gol atamadı ancak toplamda 3 asist üretti.

Galatasaray’daki ilk gollerini 6. haftada Kasımpaşa’ya (2 tane) atan Nijeryalı forvet, kısa sürede hem sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi hem de rakiplerin korkulu rüyası haline geldi.

RÖVEŞATA GOLÜ TARİHE GEÇTİ

Osimhen, Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor’a attığı röveşata golüyle dünya futbol tarihine adını yazdırdı.

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Akdeniz ekibinin ağlarını 2,32 metre yükseklikten attığı röveşata golüyle sarsan Nijeryalı yıldızın bu golü, dünya futbolu tarihinde 2,30 metre yükseklik sınırını aşan iki röveşata golünden biri olarak tarihe geçti.

Tarihte en yüksekten atılan röveşata golü ise Cristiano Ronaldo'ya ait. Portekizli yıldız, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid formasıyla Juventus ağlarını 2,38 metre yükseklikten attığı röveşata golüyle havalandırmıştı.

KARİYER SEZONU YAŞADI!

Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023’te Napoli’de yaşayan Osimhen, 39 maçta 31 gol atarak İtalyan ekibinin 33 yıl sonra şampiyon olmasında büyük rol oynamıştı.

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Galatasaray formasıyla 40 maçta 36 gole ulaşan 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, böylelikle 2022-2023 sezonunu geçerek kariyerindeki en fazla gol attığı sezonu yaşadı.

SÜPER LİG’DE GOL KRALLIĞINA KOŞUYOR!

Ligde 29 maçta 25 gol kaydeden Osimhen, Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun gol krallığı yarışında önde bulunuyor.

Osimhen'i 21 golle Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek ve 19 golle Trabzonspor'un Demokratik Kongolu golcüsü Simon Banza takip etti.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ!

Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 40 maçta 36 gole ulaşan Osimhen, bu performansıyla Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu ünvanını elinde bulunduran Galatasaray’ın eski golcüsü Mario Jardel'i geçerek rekor kırdı.

Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 43 maçta 34 gol atmıştı.

LİGDEKİ 18 TAKIMIN 14 TANESİNE GOL ATTI

Nijeryalı forvet 2024-2025 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden 18 takımın 12 tanesine ligde, 2 tanesine ise Türkiye Kupası’nda gol atma başarısı gösterdi.

Nijeryalı forvet Süper Lig’deki yalnızca 4 takıma gol atamadı. Osimhen’in Türkiye kariyerinde gol atamadığı takımlar Bodrum FK, Başakşehir, Adana Demirspor ve Gaziantep FK oldu.

MÜCADELESİ VE KARAKTERİYLE ALKIŞ ALDI

Victor Osimhen, attığı gollerin yanı sıra saha içi ve dışındaki görüntüsüyle de beğeni topladı.

Gollerinin haricinde takımına mücadele, baskı, motivasyon ve moral katkısı veren Osimhen, taraftarının takdirini aldı. Osimhen, sosyal medyadaki paylaşımları ve saha dışında sporseverlerle girdiği diyaloglarla da taraftarın gönlüne girmeyi başardı.

TARAFTAR KALMASINI İSTİYOR

Galatasaray taraftarları, ismi uzun süredir Juventus, Manchester United, PSG, Arsenal ve Chelsea gibi Avrupa devleriyle anılan Victor Osimhen'in bonservisinin alınmasını istiyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Osimhen'in takımda kalması için ilk etapta sosyal medya üzerinden "Stay with us Osimhen (Bizimle kal Osimhen)" kampanyası başlatmış ve bu etiketle milyonlarca paylaşım yapılmıştı.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, Türkiye Kupası finalinin son anlarında da tribünden "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" şeklinde tezahürat yaparak Galatasaray yönetimine çağrıda bulunmuştu.

Nijeryalı golcünün sözleşmesindeki 75 milyon euroluk çıkış bedelini Napoli'ye ödemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, 26 yaşındaki oyuncunun geleceği hakkında vereceği son kararı bekliyor.