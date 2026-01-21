Osimhen’den Manchester City maçı ve transfer cevabı! ‘Lookman, Onyedika…’

Haberin Devamı

Galatasaray ara transfer döneminde hareketli günler geçiriyor.

Sarı kırmızılıların gündeminde olan Ademola Lookman ve Raphael Onyedika için milli takımdan arkadaşları Victor Osimhen'den açıklamada geldi.

Atletico Madrid maçının ardından konuşan Osimhen, "Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Galatasaray'ı ve taraftarı anlattım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim." ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY’I ÖZLEDİM

Nijeryalı golcü, "Galatasaray'ı çok fazla özledim. Güçlü bir rakibe karşı özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, büyük bir rakibe karşı iyi bir iş çıkardık. Maç %50-%50 gibiydi. Bazı yerlerde maçı bitirme şansımızı vardı. Mutluyum performansımızdan." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynanacak Manchester City maçıyla ilgili konuşan Osimhen, "Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige, sonra o maça odaklanacağız. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum. Ortadan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico'ya oynadığımız gibi oynamalıyız." diye konuştu.