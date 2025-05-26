Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım: 'Gitmeden önce...'

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Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsiz olan Victor Osimhen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

'BEN GİTMEDEN ÖNCE'

Nijeryalı yıldız, dün yapılan şampiyonluk kutlamalarından birkaç kareyi Before I Go (Ben Gitmeden Önce) adlı şarkıyla paylaştı.

40 MAÇTA 44 GOLE DİREKT ETKİ

Bu sezon sarı - kırmızılı formayı 40 maçta sırtına geçiren Osimhen, söz konusu karşılaşmalarda 36 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı.

OKAN BURUK 'TOP OSIMHEN'DE' DEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise bugün verdiği röportajda Osimhen'e ayrı bir parantez açarak şu ifadeleri kullanmıştı;

"Osimhen'in geliş sürecinde insanlar inanamadı. Ben de ilk konuştuğumuzda ona 'Gerçekten, kesinlikle geliyor musun?' demiştim. Direkt olarak 'Galatasaray'ı takip ediyorum, seviyorum, o tutkuyu yaşamak istiyorum' cevabı verdi. Ben de hiç tereddüt etmedim. Osimhen adı geldiği anda, kendi kafamda 'Sistemi değiştiririm, ikili oynatırım' dedim. Bir gün düşünmedim. İki dakika sonra tamam dedim. Böyle bir fırsat verken... Teknik adam olarak şey diyebilrsiniz, elimizde Icardi, Batshuayi var, kim oynayacak diyebilirsiniz. Başkanımıza konuyu açınca da, Abdullah Kavukcu'nun evindeydik, başkanımız 'Tamam' dedi. Bu çok önemliydi, değerliydi. Şimdi de onu almak bizim için değerli. Önemli teklifler var. Buradaki enerjisini gördükten sonra, hem kendisi hem ailesi, bence Osimhen'i Galatasaray'da oynamaya ikna edecek çok şey var. Bu işin maddi kısmı da var. Yönetimizin ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Top Osimhen'de. Bunun benzerini Mauro Icardi'de de yaşadık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçti. Icardi de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetimiz olduğu yerde büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah olacak. Ümidim öyle."