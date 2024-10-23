Osimhen'den iddialı sözler: Bizi durduramazlar | Yunus Akgün'den PFDK açıklaması: Paylaşımları ben yapmadım

Haberin Devamı

Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Davinson Sanchez, Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 yendikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

"ARADA BİR KONSANTRE KAYBI OLDU"

Maçta zaman zaman konsantrasyon eksiği yaşadıklarını söyleyen Gabriel Sara, "Çok iyi bir oyundu. Arada bir konsantre kaybı oldu, bunun olmaması gerekiyordu. Büyük takım olduğumuzu gösterdik. 2 gol yesek de oyundan düşmedik. Neleri iyi yapıp yapmadığımıza bakarak onun üzerinden devam edeceğiz." dedi.

"HİÇBİR KİMSEYE KÜFÜR, HAKARET ETMEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yunus Akgün terör saldırısına dair yaptığı açıklamada, "Üzücü bir haber aldık, şehitlerimiz var, üzücü bir durum." dedi.

PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili konuşan Yunus Akgün, "Tabii ki üzücü. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, paylaşımlarımı sosyal medya ekibim yapıyor. Hiçbir kimseye küfür, hakaret etmem söz konusu değil. Hiçbir yere hakaret etmeden kendi marşımız ile paylaşım. Farklı yerlere çekilmesi üzücü." diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Galatasaray - Elfsborg maçından ekranlara yansımayan görüntüler Haberi görüntüle

"LİGDE VE AVRUPA'DA KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Galibiyet hakkında değerlendirmeler yapan Yunus, "4-3 kazandık, kazanmak önemliydi. Mutluyuz, 7 puan yaptık Avrupa'da, inşallah böyle devam ederiz. Hedeflerimizi hep söylüyoruz. Ligde ve Avrupa'da kupaları kazanmak istiyoruz. Emin adımlarla gidiyoruz. Çok güzel bir aile ortamımız var. Herkes keyif alıyor. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN: BİZİ DURDURAMAZLAR

Mauro Icardi ile oynamaktan büyük keyif aldığını kaydeden Victor Osimhen, "Zor olacağını biliyorduk. Rakip savunmada iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Sonlara doğru biraz korkutucu anlar yaşadık. Gol atamadım fakat önemli olan takımın kazanması. Rakibi de tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Icardi ile oynamak heyecan verici. Neredeyse bana asist de yapıyordu. Çok büyük bir oyuncu. Onunla oynamak sıra dışı bir şey. Keyif alıyorum. Birlikte oynadığımızda karşımızda bir savunma duramayacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

SANCHEZ: DAHA İYİ KONTROL ETMEMİZ GEREKEN BİR MAÇTI

Haberin Devamı

Yedikleri goller hakkında konuşan Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, "Bence temel bazı şeyleri analiz etmemiz gerekiyor. Daha iyi kontrol etmemiz gereken bir maçtı. Takım ve savunma olarak dikkat etmemiz ve iyi oynamamız gerekiyor bazı anlarda. Son anlarda bazı pozisyonlarda gol yemek üzüntü verici. Daha iyi olsak bunları çözebileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bunlara çalışacağız ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"LİGDE VE AVRUPA'DA LİDERLİĞİ HEDEFLİYORUZ"

Süper Lig'de Beşiktaş derbisi ve Avrupa Ligi'nde Tottenham müsabakası için konuşan Sanchez, "Bu maçı analiz etmemiz gerekiyor. Biraz dinlenmemiz gerekiyor. Bu maçta istediğimiz gibi olmayan şeyler vardı. İlk yarıdaki gibi bir sonucu elimizden kaçırdık. Diğer yandan galibiyet aldığımız için mutluyuz. Önemli bir maçımız var. Evimizde 3 puanı almak istiyoruz. Bizim için her maç önemli. Ligde ve Avrupa'da liderliği hedefliyoruz. Tottenham'a karşı özel bir maç olacak ama önce Beşiktaş'a odaklanmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.