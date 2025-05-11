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Osimhen'den galibiyetin ardından paylaşım: 'Lig şampiyonluğuna çok yakınız'

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#Osimhen#Galatasaray#Süper Lig
Osimhenden galibiyetin ardından paylaşım: Lig şampiyonluğuna çok yakınız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 10:09

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Trabzonspor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından taraftara mesaj gönderdi.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata kaydetti.

Osimhen'in maç sonu paylaşımı
Victor Osimhen, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla galibiyeti kutlarken taraftarlara da mesaj gönderdi.

Osimhenden galibiyetin ardından paylaşım: Lig şampiyonluğuna çok yakınız

"Dans ayakkabılarınızı hazırlama vakti"
Osimhen paylaşımında, "Başka büyük bir adım. Bu takımla gurur duyuyorum. Galatasaray taraftarı, enerjiniz bizi besliyor. Her pasta, her mücadelede, her golde tutkunuzu hissediyoruz. Lig şampiyonluğuna çok yakınız. Dans ayakkabılarınızı hazırlama vakti." ifadelerini yer verdi.

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"Tüm odak Türkiye Kupası finalinde"
Nijeryalı golcü ayrıca şunları söyledi: "Ama henüz bitmedi. Şimdi tüm odak çarşamba günü Türkiye Kupası finalinde. Bu sezonu Galatasaray gibi bitirelim. Gururla, tutkuyla ve kupayla."

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41 gole katkı sağladı
Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Victor Osimhen, 38 maçta Galatasaray forması giyerken 33 gol ve 8 asist kaydetti.

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#Osimhen#Galatasaray#Süper Lig

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