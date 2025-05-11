Osimhen'den galibiyetin ardından paylaşım: 'Lig şampiyonluğuna çok yakınız'

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata kaydetti.

Osimhen'in maç sonu paylaşımı

Victor Osimhen, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla galibiyeti kutlarken taraftarlara da mesaj gönderdi.

"Dans ayakkabılarınızı hazırlama vakti"

Osimhen paylaşımında, "Başka büyük bir adım. Bu takımla gurur duyuyorum. Galatasaray taraftarı, enerjiniz bizi besliyor. Her pasta, her mücadelede, her golde tutkunuzu hissediyoruz. Lig şampiyonluğuna çok yakınız. Dans ayakkabılarınızı hazırlama vakti." ifadelerini yer verdi.

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"Tüm odak Türkiye Kupası finalinde"

Nijeryalı golcü ayrıca şunları söyledi: "Ama henüz bitmedi. Şimdi tüm odak çarşamba günü Türkiye Kupası finalinde. Bu sezonu Galatasaray gibi bitirelim. Gururla, tutkuyla ve kupayla."

41 gole katkı sağladı

Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Victor Osimhen, 38 maçta Galatasaray forması giyerken 33 gol ve 8 asist kaydetti.