Osimhen'den Galatasaray'a veda gibi sözler: Sonsuza kadar minnettar kalacağım

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki 25. şampiyonluğuna giden süreçte Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, attığı gollerle başrolü oynuyor.

Sarı-kırmızılılarda gelecek sezonda kalıp, kalmayacağı merak edilen Nijeryalı yıldız kulübün resmi Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

'Burada kariyerimin ve hayatımın tadını çıkarıyorum'

İşte o açıklamalardan öne çıkanlar;

"Türkiye'ye geldiğimden beri her şey harika gidiyor. İstanbul, dünyanın en iyi şehirlerinden biri. Bu şehirde yaşamak gerçekten çok güzel. İnsanlara alıştım, özellikle Galatasaray taraftarlarına. Ailem ve arkadaşlarım burayı çok sevdi. Şu an hayatımınen güzel dönemini yaşıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum, futbol oynuyorum. Hem de Türkiye'nin en büyük kulübünde. Hep söylediğim gibi Galatasaray sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük kulüplerinden biri. İstanbul benim için bambaşka. Yemekler şahane, her şey mükemmel. Burada kariyerimin ve hayatımın tadını çıkarıyorum ki bu benim için çok önemli."

'Galatasaray geçen yaz bana 'Gel' deseydi 'Evet' derdim'

Geçen yaz Galatasaray'a transfer olma ihtimali olan Osimhen'le konuşma imkanın olsa ona neler söylerdin sorusuna yanıt veren Nijeryalı golcü şöyle konuştu:

"Aslında bu kadar karmaşaya gerek yoktu. Galatasaray geçen yaz bana gelseydi hiç düşünmeden 'evet' derdim. Transferimin oluşumunda belli şartlar vardı ve bunlara rağmen transferimi gerçekleştirmiştik. Ama oyuncu kadar kulübün de biraz şefkat, duygu ve tabii ki saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Ve sanırım buraya geldiğimden beri kulüpteki herkesten daha da fazlasını gördüm. Taraftarlar gerçekten inanılmaz. Sevgi benim için çok büyüktü ve çoğu zaman benim için neler yaptıklarını beni nasıl kutladıklarını görüyorum ve beni nasıl desteklediklerini görünce hayranlık duyuyorum. Bu yüzden benim için gerçekten eşsiz bir deneyim. 9 ay önceki kendime Galatasaray'dan gelecek teklifi kabul etmemi söylerdim. Böylece tüm bu gereksiz stresten kurtulmuş olurdum."

'Galatasaray’a sonsuza kadar minnettar kalacağım'

Galatasaray'ın kendisine kattıkları hakkında konuşan golcü yıldız şu ifadeleri kulandı:

"Benim için, tıpkı kafamda düşüncelerimde, bana yakın insanların da bildiği gibi kariyerimde şu ana kadar en çok keyif aldığım en tutlu ve en şefkatli taraftarlara ve büyük bir kulübe sahip olan kulübün Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Bence burada futbol oynamaktan yapmayı en sevdiğim şeyi yapmaktan, bu büyük kulüp için her hafta performans ortaya koymaktan keyif aldığım için şanslıyım. Bence ikimiz birbirimizi tamamlıyoruz. Bu saygı ve sevgi karşılıklı. Bu benim için gerçekten çok değerli. Yazın yaşananlara rağmen bana inanmayanlara mesajımı sahada verdim. Hakkımda olumsuz konuşan birçok insana bunu kanıtlayabilmek için Galatasaray'ın da bana karşı şefkatli davranması ve dışarıdaki birçok insana mesaj gönderme şansı vermesi. Ayrıca performansım açısında bana inanan insanlara hala bu yeteneğe sahip olduğumu gösterme fırsatını kullanmam çok önemli. Ben hala pozisyonumun en iyi isimlerinden birisiyim. Daha önce söylediğim gibi bana verdikleri fırsat için minettarım. Biliyorum ki onlar da (kulüp) o gün, bu formayı seçtiğim için mutlu. Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ, gerçek bir aidiyet var. Dürüst olmak gerekirse, Galatasaray’a sonsuza kadar minnettar kalacağım. Kariyerimde şu ana kadar en çok keyif aldığım, en tutkulu ve hatta en şefkatli taraftarlara sahip takım Galatasaray..."

Tek kelimelik sorulara hızlı cevaplar veren Osimhen'in yanıtları ise şöyle;

-Galatasaray?

En iyisi

-Okan Buruk?

Harika teknik direktör ve harika lider

-Rams Park?

Harika atmosfer

-Mertens?

Harika arkadaş. Harika adam. Büyük efsane.