Osimhen'den Fenerbahçe'ye çifte müjde! Transferde domino etkisi yaratacak

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Victor Osimhen, bu sezon performansıyla Süper Lig’e damgasını vurdu. Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın son 5 maça 5 puan farkla önde girmesinde Nijeryalı yıldızın etkisi büyük oldu. Sarı-Kırmızılılar, dünyaca ünlü golcüyü kadrosunda tutmak isterken, İngiltere’den Sarı-Lacivertliler’i ‘iki’ kez sevindirecek bir haber geldi.

Ada medyasında son günlerde ortaya atılan en ciddi iddialarından biri, şampiyonluğu garantileyen Liverpool’un yeni sezonda önceliği forvet transferine verdiği. Kırmızılar’ın bu bölge için belirlediği adayların ise Osimhen ile Newcastle’lı Alexander İsak olduğu vurgulandı.

LİGİN BİTMESİ BEKLENİYOR

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Liverpool’un, Victor Osimhen için kısa süre içinde Napoli ile görüşmelere başlayacağı belirtildi. Süper Lig’de sezon bittikten sonra 26 yaşındaki forvetle de ilk görüşmenin yapılacağı kaydedildi.

SATIŞ LİSTESİNE KONULACAK

Fenerbahçe bu transferin gerçekleşmesi halinde sadece Galatasaray’ın çok önemli bir yıldızını kaybetmesi nedeniyle mutlu olmayacak. Liverpool, Kanarya’nın gündemindeki isimlerden olan Darwin Nunez’i de satış listesine koyacak.

KREDİSİNİ TÜKETTİ

Bu sezon ligde 26 maçta sadece 5 gol atan, Şampiyonlar Ligi’nde ise 9 karşılaşmada 1 kez ağları sarsabilen 25 yaşındaki forvetin Liverpool’da kalma şansı olmadığı öne sürüldü.

İngiliz medyasındaki haberlerde, 2022 yazında 85 milyon Euro bonservis ödenen Nunez’in takımdaki kredisini tükettiği belirtildi.

MOURINHO'NUN RÜYA FORVETİ!

Fenerbahçe’nin Darwin Nunez’in durumunu yakından takip ettiği ve ayrılık ihtimalinin kesinleşmesi halinde teklif yapacağı belirtildi. Yıldız futbolcunun da daha fazla süre almak adına İngiliz devinden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Jose Mourinho’nun, forvet için ‘rüya’ adayı olan Darwin Nunez’i ikna etmek, yönetimin girişimleri başlamasının hemen ardından oyuncuyla özel bir görüşme yapacağı belirtildi.

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