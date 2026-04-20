Osimhen’den Fenerbahçe derbisi öncesi müjde! Kesin gözüyle bakılıyor

Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 08:35

Galatasaray’da gözler, haftasonu oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı kırmızılılarda Gençlerbirliği maç kadrosunda yer almayan ve uzun süredir sakatlığı bulunan Osimhen’e ilişkin planlama belli oldu.

Şampiyonluk yarışında kritik bir eşik olan Fenerbahçe derbisi öncesi geri sayım sürerken, Okan Buruk’un bu dev randevuda sahaya yansıtacağı taktik plan ve kadro seçimi gündemin ilk sırasına yerleşti.

Şampiyonluk yolunda haftaya oynanacak derbiye kilitlenen Galatasaray’da gözler Victor Osimhen’e çevrildi. Teknik heyet, kritik karşılaşma öncesi yıldız oyuncunun durumunu titizlikle takip ediyor.

Gözden KaçmasınSamsunspor-Beşiktaş maçını yazdı, camiaya ve Sergen Yalçına seslendi: Artık bir bedeli olmalıSamsunspor-Beşiktaş maçını yazdı, camiaya ve Sergen Yalçın'a seslendi: Artık bir bedeli olmalı!Haberi görüntüle

PERFORMANSINA GÖRE KARAR VERİLECEK

Sarı-Kırmızılılar’da Nijeryalı golcünün geniş kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılırken, ilk 11’de oynayıp oynamayacağına ise idman performansına göre karar verilecek. Oyuncunun sahada olma isteği dikkat çekerken, sağlık ekibi süreci kontrollü şekilde yönetiyor.

Gözden KaçmasınGalatasarayda ayrılık Geldiği gibi gidiyorGalatasaray'da ayrılık! Geldiği gibi gidiyorHaberi görüntüle

HEDEF GALİBİYET

Hafta boyunca yapılacak antrenmanlarda Osimhen’in fiziksel durumu yakından izlenecek. Teknik heyet, herhangi bir risk almadan en doğru kararı vermeyi planlıyor. Bu doğrultuda son değerlendirme cuma günü yapılacak. Galatasaray cephesinde hedef, Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda en büyük adımı atmak. Bu nedenle Osimhen’in durumu sadece teknik ekip için değil, camia açısından da en kritik gündem maddesi haline gelmiş durumda.

Gözden KaçmasınFenerbahçede ayrılık Menajerine takım bul dediFenerbahçe'de ayrılık! Menajerine 'takım bul' dediHaberi görüntüle

 

