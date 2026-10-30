Osimhen'den büyük fedakarlık! Avrupa'da daha iyisi sadece Harry Kane!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maçta Victor Osimhen'in performansı dikkat çekti.

BABA OLDU, ERTESİ GÜN SAHAYA ÇIKTI

Victor Osimhen, dün akşam takım arkadaşlarıyla birlikte Konya'ya hareket eden kafilede yer almadı. Eşinin doğum yapması nedeniyle hastanede bulunan Nijeryalı yıldız, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ailesinin yanında kalan Osimhen, bugün özel uçakla öğle saatlerinde Konya'ya ulaştı. Maça saatler kala takıma katılan yıldız futbolcu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Nijeryalı yıldız, mücadelenin 12. dakikasında Konyaspor filelerini havalandırarak takımını öne geçiren isim oldu.

Haberin Devamı

10 MAÇTA 13 GOLE DİREKT KATKI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla etkileyici bir performans ortaya koyan Osimhen, Konyaspor karşısında attığı golle birlikte 10 maçta 10 gole ulaştı.

Nijeryalı santrfor, bu süreçte 3 asist de yaparak toplam 13 gole doğrudan katkı sağladı.

OKAN BURUK'TAN OSIMHEN AÇIKLAMASI

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Osimhen'in yaşadığı süreç hakkında konuştu.

Yıldız futbolcuyu tebrik eden Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen'i tebrik etmek gerekiyor. İkinci çocukları dünyaya geldi. İnşallah hep birlikte ömür boyu sürecek mutlulukları olur. Önemli olan sağlık diyoruz, hem sağlık var hem de Osimhen'in doğumda ailesinin yanında olması gerekiyordu. Dün akşama denk geldi. Antrenmana çıktı ve hastaneye gitti. Akşam bitti. Bugün yolculuğunu ayarladık, öğlen antrenmana çıktı. Dinlendi, maça hazır. Maç içerisinde gözlemleyeceğiz bunu artık."

AVRUPA'NIN YILDIZ GOLCÜLERİ ARASINDA

Osimhen, Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın en etkili golcülerinden biri...

Haberin Devamı

2024/25 sezonundan bu yana Avrupa'nın en iyi 10 liginde maç başına 1'in üzerinde gol katkısı sağlayan dört futbolcudan biri olan Nijeryalı yıldız, bu alanda Harry Kane'in ardından ikinci sırada bulunuyor.

Osimhen, 60 maçta kaydettiği 63 gol katkısıyla 1.05 ortalamaya ulaşırken listede Luis Suarez ile aynı ortalamayı yakaladı. Kylian Mbappe ise 1.03'lük ortalamayla bu dört oyuncuyu takip etti.