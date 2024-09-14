Osimhen'dan Icardi ve Batshuayi sözleri: Ölümcül bir oyuncu

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Galatasaraylı futbolcular Victor Osimhen, Gabriel Sara ve Davinson Sanches, Çaykur Rizespor galibiyetini değerlendirdi.

Galatasaray'a gelişiyle alakalı konuşan Osimhen, "Burada bulunduğum için çok mutluyum. İlk defa bu şehre geldim. Taraftarımızla buluştuk. İlk maçımda böyle farklı kazandığımız için mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve her maçı kazanmak istiyoruz. İlgiyi ilk duyduğumda benim için çok önemli oldu. Bu ilgiyi duyduğumda soru işareti yoktu kafamda. Her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Gelmeden önce de Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Hücum hattında kimin oynayacağıyla ilgili soru üzerine Victor Osimhen "Forma için bir mücadele yok. Icardi bu oyunun efsanesi. Batshuayi de ölümcül bir oyuncu. İkisinden de öğreneceğim şeyler var. Onlarla birlikte iş birliği yapacağız. Buraya gelirken de bu bana heyecan verdi. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Birbirimizi tamamlayacağımıza inanıyorum. Golü ben attım sandım ama Abdülkerim'in attığını söylediler. Benim ki asist sayılmış oldu." dedi.

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"BABAM ZATEN BANA YARDIMCI OLUYORDU"

İlk golünü attığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Gabriel Sara, "İlk golümü attığım için çok mutluyum. Takıma yardımcı olduğum için de mutluyum. Takım olarak da bugün çok iyi performans gösterdik." dedi.

Duran topları çalıştığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Buraya alışmaya çalışıyorum. Oyun içinde bazen değişiklikler oluyor. Rahat olduğum bir pozisyonda oynuyorum. Hoca ne isterse onu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Duran topları hep çalışıyorum. Babam zaten bana yardımcı oluyordu. Duran topların çok önemli bir silah olduğunu söylüyordu. Buna çocukluğumdan beri çalışıyorum" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYONLUK"

Galatasaray'ın ilk golünü atan Davinson Sanches ise, "Bu akşam iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi bir performans sergiledik. O kadar gol attık ama gol yemememiz de önemliydi. Bütün oyuncular bu kulüp için mücadele ediyor. Amacımız şampiyon olmak. Bütün oyuncular hoca için değerli. Bir sakatlık geçirdim ve iyileşerek döndüm. Tüm oyuncularla birlikte alacağımız şampiyonluk daha önemli." diye konuştu.