Osimhen, yine boş geçmedi! Kariyer rekorunu egale etti

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Eyüpspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 5-1 mağlup eden sarı - kırmızılılar liderliğini sürdürürken Victor Osimhen, kariyer rekorunu egale etti.

OKAN BURUK 3. KEZ 'DALYA' DEDİ

Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen Buruk, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'de 3. kez dalya heyecanı yaşadı.

Okan Buruk, 6 farklı takımla mücadele ettiği Süper Lig'de 299 müsabakada 159 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 yenilgi gördü. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile 1, Galatasaray ile 2 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

GALATASARAY SERİYE BAĞLADI

Galatasaray, Eyüpspor karşılaşmasıyla üst üste 5. maçından galip ayrıldı. Sarı - kırmızılılar Süper Lig’de Samsunspor, Bodrum FK ve Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe ve Konyaspor’u mağlup etti. Okan Buruk'un öğrencileri, ligde gelecek evinde Sivasspor ile mücadele edecek.

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TORREIRA DURDURULAMIYOR

Galatasaray'da ikinci golün sahibi olan Lucas Torreira kariyer sezonunu geçiriyor. 29 Mart’a kadar Galatasaray kariyerinde çıktığı 120 maçta 2 golü olan Torreira, son 5 maçta 4 gol attı.

DURAN TOP GELENEĞİ DEVAM ETTİ

Mücadeledeki ilk golünü duran toptan bulan sarı - kırmızılılar, Süper Lig'de tam 32 duran top golü buldu. Bu gollerin 9'u serbest vuruştan, 9'u kornerden, 11'i penaltıdan ve 3'ü taç atışından geldi.

OSIMHEN REKORUNU EGALE ETTİ





Müsabakanın 71. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu. 26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de gol sayısını 22'ye çıkardı ve gol krallığında yarışında liderliğini sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol atan Osimhen, bu sezonki gol sayısını 31'e çıkardı ve en golcü sezonunu egale etti. Nijeryalı futbolcu, en golcü sezonunu, 2022-2023 sezonunda Napoli'de oynarken 31 golle yaşamıştı.

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