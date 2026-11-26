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Manchester United’ın transfer listesinde yer alan Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

TEAMtalk’ın haberine göre Manchester United, hücum hattını güçlendirmek için Victor Osimhen’i yeniden gündemine aldı. İngiliz ekibinin ocak ayındaki üç transfer önceliğinin yeni bir santrfor, sol stoper ve sol bek olduğu ifade edildi.

27 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 85 karşılaşmada 69 gol ve 19 asistlik performans sergiledi ve Avrupa’nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

PREMIER LİG’DE OYNAMAK İSTİYOR

Haberde, Osimhen’in Premier Lig’de forma giyme arzusunun devam ettiği ve İngiltere’yi dünyanın en iyi ligi olarak gördüğü aktarıldı. Manchester United’ın da yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino yönetiminde hücum hattına takımı sırtlayabilecek, gol yollarında etkili bir santrfor transfer etmek istediği belirtildi.

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Ancak iki taraf arasındaki ilgiye rağmen ocak ayında transferin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu kaydedildi.

Galatasaray’ın sezon ortasında yıldız golcüsünü kaybetmek istemediği vurgulanırken, sarı-kırmızılıların 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Osimhen için gelecek resmi teklifleri reddetmesinin beklendiği ifade edildi. Yönetimin hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Avrupa’daki hedefleri doğrultusunda Nijeryalı yıldızı takımda tutmayı planladığı aktarıldı.

OSIMHEN YAZ TRANSFER DÖNEMİNİ BEKLİYOR

Haberin detaylarında, Osimhen’in de sezon sonuna kadar İstanbul’da kalmaktan memnun olduğu belirtildi. Nijeryalı futbolcunun Galatasaray’a tamamen odaklandığı ve ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünmediği öne sürüldü.

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Sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmayan Osimhen’in yaz transfer döneminde geleceğiyle ilgili önemli bir karar vermeyi planladığı kaydedildi. Bu nedenle Manchester United’ın ocak ayında daha gerçekçi transfer hedeflerine yönelmesi, Osimhen’i ise sezon sonunda yeniden değerlendirmesi bekleniyor.

MANCHESTER UNITED’IN 2 SANTRFOR ADAYI DAHA VAR

Manchester United’ın ocak ayı transfer döneminde Victor Osimhen dışında iki golcüyü daha gündemine alabileceği belirtildi.

TEAMtalk’ın transfer muhabiri Graeme Bailey’nin aktardığına göre Monaco forması giyen Folarin Balogun ve Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’de oynayan Ivan Toney, İngiliz ekibinin değerlendirebileceği isimler arasında bulunuyor. Balogun’un ocak ayında satış listesine konulmasının beklendiği de ifade edildi.

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Öte yandan Manchester United’ın hücum hattına yapacağı olası takviyenin Joshua Zirkzee’nin takımdan ayrılmasının önünü açabileceği belirtildi. Benjamin Sesko’nun sakatlıktan dönmesiyle birlikte Zirkzee’nin ayrılık ihtimalinin güçlenebileceği kaydedildi.

Graeme Bailey, Manchester United’ın Sesko’ya güvenmeye devam ettiğini ancak kadroda daha fazla santrfora ihtiyaç duyduğunu belirterek, Balogun veya Toney transferlerinden birinin gerçekleşmesi halinde Zirkzee’nin ayrılığına engel olunmayabileceğini dile getirdi.