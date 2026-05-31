Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Chelle'den şaşırtan Osimhen açıklaması! 'Transfer ihtimalinden dolayı kadroya almadık'

Nijerya Milli Takımı, Polonya ve Portekiz'le hazırlık maçına çıkacak. Bu karşılaşmalar öncesi milli takım teknik direktörü Eric Chelle, önemli açıklamalarda bulundu.

Chelle düzenlenen basın toplantısında Ademola Lookman ve Victor Osimhen'in kadroda yer almama nedenlerini açıkladı.

"TRANSFER SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Chelle, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Victor Osimhen, Polonya ve Portekiz ile yapacağımız hazırlık maçında olmayacak. Çünkü bir kulüp değiştirme ihtimali söz konusu olabilir. Bu yüzden onun evinde kalmasını tercih ettim. Kafanız %100 burada değilken sahaya çıkıp oynamak iyi bir durum yaratmaz.”