×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Chelle'den şaşırtan Osimhen açıklaması! 'Transfer ihtimalinden dolayı kadroya almadık'

Güncelleme Tarihi:

#Osimhen Transfer#Nijerya Milli Takımı#Galatasaray
Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Chelleden şaşırtan Osimhen açıklaması Transfer ihtimalinden dolayı kadroya almadık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 14:12

Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'in hazırlık maç kadrosunda yer almama nedenini 'başka kulübe transfer olma ihtimali' olarak açıkladı.

Haberin Devamı

Nijerya Milli Takımı, Polonya ve Portekiz'le hazırlık maçına çıkacak. Bu karşılaşmalar öncesi milli takım teknik direktörü Eric Chelle, önemli açıklamalarda bulundu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe ve Galatasaraya müjde Leao resmen açıkladıFenerbahçe ve Galatasaray'a müjde! Leao resmen açıkladıHaberi görüntüle

Chelle düzenlenen basın toplantısında Ademola Lookman ve Victor Osimhen'in kadroda yer almama nedenlerini açıkladı.

Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Chelleden şaşırtan Osimhen açıklaması Transfer ihtimalinden dolayı kadroya almadık

"TRANSFER SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Chelle, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Victor Osimhen, Polonya ve Portekiz ile yapacağımız hazırlık maçında olmayacak. Çünkü bir kulüp değiştirme ihtimali söz konusu olabilir. Bu yüzden onun evinde kalmasını tercih ettim. Kafanız %100 burada değilken sahaya çıkıp oynamak iyi bir durum yaratmaz.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osimhen Transfer#Nijerya Milli Takımı#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!