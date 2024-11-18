3 gollü maçta Osimhen ve Osayi-Samuel üzüldü

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu 6. haftasında Nijerya, Ruanda'yı ağırladı.

Godswill Akpabio International Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Nijerya, Ruanda'ya 2-1 mağlup oldu.

Ruanda'nın galibiyet gollerini 72. dakikada Ange Mutsinzi ve 75. dakikada Innocent Nshuti kaydetti. Nijerya'nın tek golü ise 59. dakikada Samuel Chukwueze'den geldi.

Nijerya'da Fenerbahçeli sağ bek Bright Osayi-Samuel, 90 dakika forma giydi. Galatasaraylı golcü Victor Osimhen ise 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'ndaki 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Nijerya, 11 puanla lider olarak gruptan çıktı. Benin ile aynı puanda olan Ruanda ise averajla üçüncü sırada kaldı ve gruptan çıkamadı.