Osimhen ve Ndidi'li Nijerya Milli Takımı'nda korkutan uçuş: Uçağın ön camı havada çatladı!

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Nijerya Milli Takımı, uçak yolculuğu sırasında büyük bir tehlike atlattı.

UÇAĞIN CAMI ÇATLADI

Kafileyi taşıyan uçak, havalanmasının 25. dakikasında ön camı çatladı.

Pilot, güvenlik gerekçesiyle uçağı zorunlu bir şekilde Angola'nın başkenti Luanda'daki havalimanına acil iniş yaptırmak zorunda kaldı. Oyuncu ve yetkililer uçaktan indi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

YENİ UÇUŞ PLANLANIYOR

Nijerya kafilesi için yeni bir uçuş planı yapılacak. Takımın önce Lagos'a, ardından ise Uyo'ya gitmesi bekleniyor.

FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Nijerya Futbol Federasyonu, yaşanan bu olayın ardından bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Uçak havalandıktan sonra ön camında çatlak meydana geldi. Pilot, uçağı başarıyla tekrar Luanda’daki havalimanına indirmeyi başardı.

Havayolları ile Nijerya Federal Hükümeti’nin ilgili makamları, Ulaştırma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanının Özel Kalem Müdürü dâhil, Lagos’tan kalkacak başka bir uçağın Luanda’ya gidip kafileyi alarak Uyo’ya götürmesi için gerekli uçuş ve iniş izinlerini hızla temin etmeye çalışıyor."

NDIDI VE OSIMHEN DE KAFİLEDE YER ALIYOR

Nijerya'da Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi de kafilede yer alıyor.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Beşiktaş Kulübünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Nijerya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemeleri için yaptığı uçak yolculuğunda futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin de içinde yer aldığı uçak, camındaki çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentine acil iniş yapmıştır. Futbolcumuz Wilfred Ndidi ve Nijerya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada da, "Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra ön camda oluşan çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentindeki havaalanına acil iniş yapmıştır. Futbolcumuz Victor Osimhen'in de içinde yer aldığı kafileye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

