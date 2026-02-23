Osimhen ve Icardi gerçekleri! İşte Galatasaray'daki krizde yaşananlar

Haberin Devamı

Galatasaray'da 2-0 kaybedilen Konya maçında Victor Osimhen’in kadroda olmayışı ve yerine forma giyen Mauro İcardi’nin son derece etkisiz kalıp devre arası oyundan çıkarılması, kafalarda soru işaretlerine ve iddialara yol açtı.

OKAN BURUK’LA GÖRÜŞTÜ

Yıllık net 21 milyon Euro karşılığında anlaşma yapılan Osimhen, Ocak ve Şubat maaşlarını henüz alamadı. Hafta içinde 5-2 kazanılan Juventus maçında mükemmel oynayan Nijeryalı, Konya karşılaşması öncesi teknik direktör Okan Buruk’la görüşerek sağ dizinde ağrıları olduğunu ve Juventus rövanşını düşünerek kendisini riske etmek istemediğini söyledi.

Buruk da bunun üzerine Osimhen’i kadroya almadı. Nijeryalı, dün yapılan idmanda da salonda çalıştı.

Osimhen'in yokluğunda Konyaspor deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkan Mauro İcardi de esasen tam olarak oynamaya hazır değildi. Arjantinli santrfor, maç öncesi yapılan son antrenmanı sırtında ve boynundaki tutulma nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

Osimhen olmadığı için Konya’da mecburen forma giyen İcardi, ağrıları nedeniyle iyi performans sergileyemedi ve bunun sonucunda ilk 45 dakika sonunda oyundan çıkarıldı.