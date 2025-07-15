Osimhen transferinde son dakika: Galatasaray'dan Napoli'ye yeni teklif hazırlığı!

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Galatasaray'ın yoğun uğraş verdiği Victor Osimhen transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

NAPOLI ANTRENMANLARA KATILMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Napoli resmi sitesinden dün yapılan açıklamada sezon öncesi hazırlık kampı kadrosunda Victor Osimhen'in, sağlık raporu sunmasından kaynaklı kadroya alınmadığı duyurulmuştu.

GALATASARAY TEKLİFİNİ YARIN SUNACAK

Gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Napoli'yle yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, yapılan görüşmenin ardından İtalyan ekibine teminatlar ve taksitlendirme içeren yeni bir teklif sunacağını bildirdi.

GALATASARAY KARİYERİ

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Geride kalan sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Osimhen, sarı - kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 41 kez forma giydi ve 37 gol, 8 asistlik performans sergiledi.