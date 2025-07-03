Osimhen transferinde Galatasaray'a kötü sürpriz! Beklediği teklifi aldı

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Geçen sezon Trendyol Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste dördüncü şampiyonluğunu yaşamak istiyor. Cimbom, transferde kolları sıvadı.

İLK İMZA SANE’DEN

Galatasaray’da yaz transfer döneminin ilk imzası haziran ayında geldi. Aslan, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane’yi renklerine bağladı.

GÖZLER VICTOR OSIMHEN’DE

Cimbom, Leroy Sane’nin transferinin ardından gözünü Victor Osimhen’e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun bonservisini almak için var gücüyle uğraş veriyor.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Nijeryalı golcü, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. Osimhen, bir sezonda Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu.

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37 GOL SEKİZ ASİST

Victor Osimhen geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 41 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 41 karşılaşmada 37 gol atıp sekiz asist yaptı.

İNGİLİZ BASININDAN OLAY İDDİA

Öte yandan Victor Osimhen’le İngiliz basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu haber gündeme bomba gibi düştü.

LIVERPOOL’DAN 15 MİLYON POUND

Haberde Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool’un Victor Osimhen için tam 15 milyon Pound maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Osimhen'in transferde önceliğinin Premier Lig olduğu biliniyor.

BİR İDDİA DA İTALYA’DAN

İtalyan basını ise eş zamanlı olarak farklı bir iddiada bulundu. 1 Temmuz itibarıyla 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli ortadan kalkan Osimhen için Napoli’nin artık 80 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Osimhen’in nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

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