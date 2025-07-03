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Osimhen transferinde Galatasaray'a kötü sürpriz! Beklediği teklifi aldı

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#Galatasaray#Osimhen Transferi#Liverpool Teklifi
Osimhen transferinde Galatasaraya kötü sürpriz Beklediği teklifi aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 09:23

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve hem attığı hemde attırdığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Osimhen’i, sarı kırmızılılar bonservisiyle almak istiyor. Bununla beraber Osimhen transferinde Galatasaray’ın yalnız olmadığı öğrenildi. İngiliz basını dev teklifi duyurdu.

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Geçen sezon Trendyol Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste dördüncü şampiyonluğunu yaşamak istiyor. Cimbom, transferde kolları sıvadı.

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İLK İMZA SANE’DEN 

Galatasaray’da yaz transfer döneminin ilk imzası haziran ayında geldi. Aslan, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane’yi renklerine bağladı.

Osimhen transferinde Galatasaraya kötü sürpriz Beklediği teklifi aldı

GÖZLER VICTOR OSIMHEN’DE 

Cimbom, Leroy Sane’nin transferinin ardından gözünü Victor Osimhen’e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun bonservisini almak için var gücüyle uğraş veriyor.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU 

Nijeryalı golcü, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. Osimhen, bir sezonda Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu.

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Osimhen transferinde Galatasaraya kötü sürpriz Beklediği teklifi aldı

37 GOL SEKİZ ASİST 

Victor Osimhen geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 41 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 41 karşılaşmada 37 gol atıp sekiz asist yaptı.

İNGİLİZ BASININDAN OLAY İDDİA 

Öte yandan Victor Osimhen’le İngiliz basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu haber gündeme bomba gibi düştü.

Osimhen transferinde Galatasaraya kötü sürpriz Beklediği teklifi aldı

LIVERPOOL’DAN 15 MİLYON POUND 

Haberde Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool’un Victor Osimhen için tam 15 milyon Pound maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Osimhen'in transferde önceliğinin Premier Lig olduğu biliniyor.

Osimhen transferinde Galatasaraya kötü sürpriz Beklediği teklifi aldı

BİR İDDİA DA İTALYA’DAN 

İtalyan basını ise eş zamanlı olarak farklı bir iddiada bulundu. 1 Temmuz itibarıyla 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli ortadan kalkan Osimhen için Napoli’nin artık 80 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Osimhen’in nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

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#Galatasaray#Osimhen Transferi#Liverpool Teklifi

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