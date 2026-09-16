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Osimhen, Trabzonspor maçında oynayacak mı? Karar günü belli oldu

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#Galatasaray#Osimhen#Trabzonspor
Osimhen, Trabzonspor maçında oynayacak mı Karar günü belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 11:50

Galatasaray'ın son olarak oynadığı Kocaelispor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Osimhen'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray’da Trabzonspor maçı öncesi en çok merak edilen konu, Victor Osimhen’in durumuydu. Başakşehir maçında sorun yaşayan ve sağ kasığından sakatlanan Nijeryalı golcünün oynayıp oynamayacağı cuma günü belli olacak.

Osimhen, Trabzonspor maçında oynayacak mı Karar günü belli oldu

Sporting Lizbon ve Kocaelispor maçlarını kaçıran Osimhen için en başından beri hedef olarak Trabzonspor deplasmanı belirlenirken, bu planlamada herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi. Yoğun şekilde tedavisi süren Osimhen’in durumunun son ana kadar kontrol altında tutulacağı ve Trabzonspor seyahati öncesi kararın verileceği belirtildi.

Osimhen, Trabzonspor maçında oynayacak mı Karar günü belli oldu

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RİSK ALMAYACAKLAR

Bu noktada Osimhen’in yaklaşımının da önemli olduğu ancak sakatlığını daha ileri bir noktaya taşıyacak riskten kaçınılacağı bildirildi.

Osimhen, Trabzonspor maçında oynayacak mı Karar günü belli oldu

Başakşehir karşılaşmasında aynı sorunu yaşayan Lemina için de benzer bir sürecin geçerli olduğu belirtildi. 3 gün boyunca durumları yakından takip edilecek olan Osimhen ve Lemina’ya bir dizi testler uygulanacağı ancak oyuncuların en doğru zamanda sahalara dönmesinin planlandığı bildirildi. Bu arada dünü izinli geçiren sarı-kırmızılılarda Trabzonspor hazırlıkları bu akşam yapılacak antrenmanla devam edecek.

 

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#Galatasaray#Osimhen#Trabzonspor

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