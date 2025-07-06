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Osimhen sonunda kararını verdi! Oynamak istediği takımı İtalyanlar açıkladı

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#Transfer#Victor Osimhen#Galatasaray
Osimhen sonunda kararını verdi Oynamak istediği takımı İtalyanlar açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 12:53

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılıların bonservisini almak için büyük çaba sarf ettiği Victor Osimhen, geleceği hakkında karar verdi. İtalyan basını, Nijeryalı golcünün kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini duyurdu.

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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen attığı gollerin yanı sıra saha içindeki savaşçı haliyle sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Nijeryalı golcü, Avrupa devlerini ve Suudi kulüplerini de peşine takmış durumda. İtalyan basını, Osimhen'in Al-Hilal'den gelen astronomik teklifi reddettiğini ve gelecek sezon Galatasaray'da forma giymek istediğini duyurdu.

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PARAYI DEĞİL GALATASARAY'I SEÇTİ

Corriere Dello Sport gazetesinin haberine göre; Victor Osimhen, kariyerine Galatasaray formasıyla Türkiye'de devam etmek istiyor.

Önceliği her zaman Avrupa'da oynamak olduğu belirtilen Nijeryalı golcünün, Al-Hilal'den 4 yıl için 160 milyon euro teklif aldığı ancak ilkelerinden vazgeçmeyerek Galatasaray'ı seçtiği belirtildi.

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Osimhen sonunda kararını verdi Oynamak istediği takımı İtalyanlar açıkladı

GALATASARAY'IN TEKLİFİ YILLIK 16 MİLYON EURO

Haberde Galatasaray'ın Osimhen'e sezon başına net 16 milyon euro teklif ettiği ve Nijeryalı forvetin tatilde bu teklifi detaylıca düşünerek 'evet' yanıtı verdiği belirtilirken, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in Osimhen'e talip olan kulüplerden 75 milyon euroluk fesih bedelinin tamamını istediği ve bu maddenin 15 Temmuz itibarıyla devre dışı kalacağı kaydedildi.

Osimhen sonunda kararını verdi Oynamak istediği takımı İtalyanlar açıkladı

OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 41 resmi maçta görev yapan Osimhen, 37 gol atıp 8 de asist üreterek toplamda 45 gole doğrudan katkı sağladı ve kazanılan çifte kupada büyük pay sahibi oldu.

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#Transfer#Victor Osimhen#Galatasaray

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