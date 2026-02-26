×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Victor Osimhen
Osimhen, Şampiyonlar Liginde haftanın 11inde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 19:30

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için toplamda 7-4'lük skorla tur atladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray, son 16 turunda İngiltere temsilcileri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

105. dakikada attığı golle sarı-kırmızılılara hayat veren Victor Osimhen, Devler Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi.

Gözden KaçmasınJuventus-Galatasaray maçındaki kırmızı kartın nedenini açıkladı Barış Alpere yapılan hareket sonrası oyunda müdahaleJuventus-Galatasaray maçındaki kırmızı kartın nedenini açıkladı! Barış Alper'e yapılan hareket sonrası oyunda müdahaleHaberi görüntüle

İŞTE HAFTANIN 11'İ

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler yer aldı.

Jan Oblak (Atletico Madrid), Davide Zappacosta (Atalanta), Odin Björtuft (Bodo/Glimt), Edmond Tapsoba (Leverkusen), Weston McKennie (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Sandro Tonali (Newcastle), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Victor Osimhen (Galatasaray), Alexander Sörloth (Atletico Madrid)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Victor Osimhen

BAKMADAN GEÇME!