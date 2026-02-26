Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için toplamda 7-4'lük skorla tur atladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray, son 16 turunda İngiltere temsilcileri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

105. dakikada attığı golle sarı-kırmızılılara hayat veren Victor Osimhen, Devler Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi.

İŞTE HAFTANIN 11'İ

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler yer aldı.

Jan Oblak (Atletico Madrid), Davide Zappacosta (Atalanta), Odin Björtuft (Bodo/Glimt), Edmond Tapsoba (Leverkusen), Weston McKennie (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Sandro Tonali (Newcastle), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Victor Osimhen (Galatasaray), Alexander Sörloth (Atletico Madrid)