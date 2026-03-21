Osimhen sahalardan ne kadar uzak kalacak? Canlı yayında açıkladı! İşte kaçıracağı maçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a 4-0 mağlup olan Galatasaray'da Victor Osimhen ve Noa Lang yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle maçı tamamlayamamıştı.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı yaşadığı sakatlıkla ilgili ilk kez ülkesinde açıklamada bulundu.

"LIVERPOOLLU OYUNCULAR MAÇTAN SONRA BANA ULAŞTILAR"

Nijeryalı yayıncı Carterefe'nin sorularını yanıtlayan Osimhen, "Top geliyordu, savunmacıyla birlikte topu takip ettik, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum, elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince sanki elim düşüyormuş gibi oldu, beni ağırlaştırdı. Kendimi denedim ama olmadı, çıkmak zorunda kaldım. Liverpoollu oyuncular maçtan sonra bana ulaştılar. Sakatlığın ciddi olduğunu bilmiyorlarmış. Konate Instagram'dan mesaj attı, bana zarar vermek istememiş." ifadelerini kullandı.

"DAHA KÖTÜLERİNİ YAŞADIM"

Bu sakatlığın önceki sakatlıklarının yanında 'hiçbir şey' olduğunu söyleyen Osimhen, "Ben artık bu tür durumlara yabancı değilim. Daha kötülerini yaşadım, biliyorsun. Şu an yüzümde demir var. Yüzümden yaklaşık 18 vidalık bir operasyon geçirdim, hala sağ tarafımla yemek yiyemiyorum. O yüzden bu kol kırığı benim için sadece ufak bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

"AMELİYAT OLMAM GEREK, DÖNÜŞÜM EN FAZLA 5-6 HAFTA SÜRER"

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olması gerektiğini söyleyen Nijeryalı golcü, "Kolumdaki kırık nedeniyle ameliyat olmam gerekiyor. En fazla 5-6 hafta sahalardan uzak kalırım." şeklinde konuştu.

29 MAÇTA 26 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol atıp 7 de asist üreterek toplamda 26 gole doğrudan katkı sağladı.

OSIMHEN'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Osimhen, belirttiği gibi 5 hafta sahalardan uzak kalması halinde; Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyecek. Nijeryalı yıldız 31. haftadaki Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönecek.