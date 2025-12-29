Osimhen, Ronaldo'yu solladı!

Haberin Devamı

2025 yılının sona ermesine sadece 2 gün kalırken Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen bu sene sergilediği performansla dünyaca ünlü yıldızları geride bırakmayı başardı. Afrika Uluslar Kupası’ndaki Tunus’u 3-2 yenen Nijerya 2’de 2 yapıp grup liderliğini ve son 16’ya kalmayı garantilerken ülkesinin ilk golünü 44. dakikada Osimhen ağlara gönderdi. 26 yaşındaki yıldız böylece hem kulüp hem de milli takımda 2025 yılında çıktığı karşılaşmalarda 46 gol atmayı başardı. Osimhen sarı kırmızılı formayla Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde görev aldığı mücadelelerde 37 kez ağları sarsarken, Nijerya Milli Takımı ile de bu periyotta tam 9 gol atmayı başardı.

En-Nesyri 31 golle 10. sırada

Osimhen bu performansıyla PSG’nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe (66), Bayern Münih’in İngiliz golcüsü Harry Kane (66) ve Manchester City’nin Norveçli gol makinesi Erling Haaland’dan (57) sonra 4. sırada yer aldı. Nijeryalı futbolcu, ABD ligi MSL’de İnter Miami forması giyen Arjantinli Lionel Messi ile aynı basamakta yer alırken, Benfica’da forma giyen Yunan Pavlidis (44) ve Al Nassr forması ile yıllara meydan okuyan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo’yu (44) geride bıraktı. Listede Fenerbahçe forması giyen Faslı futbolcu Youssef En-Neysri ise attığı 31 golle kendine 10. sırada yer bulabildi.

Gözü Yekini’nin rekorunda

Galatasaray'ın golcüsü bugün milli takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda Uganda ile oynanacak maçta gol atarsa Messi’yi geçip 2025 yılının en golcü 4. futbolcusu unvanın tek başına sahibi olabilir. Milli formayla sergileyeceği performans Osimhen’in Nijerya tarihine geçmesi anlamına da gelecek. 26 yaşındaki futbolcu Nijerya Milli Takımı ile çıktığı 46 maçta 32. golünü Tunus’a atmayı başardı. Yıldız futbolcu 5 gol daha atarsa Rashidi Yekini’yi yakalayıp milli takımda en fazla gol atan oyuncu rekorunu egale edecek. Atacağı 6 gol ise rekorun tek başına sahibi olması anlamına gelecek.

2025 YILININ EN GOLCÜ OYUNCULARI



