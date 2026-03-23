Osimhen, PSG yönetiminde el yaktı! Transferde 4 dev sırada

#Victor Osimhen#PSG Transfer#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 15:38

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için Paris Saint Germain'in (PSG) son kararı belli oldu. PSGli yetkililer için Osimhen el yaktı. Bununla beraber transferde 4 dünya devi sıraya girdi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in transferine ilişkin Fransız basınından önemli bir haber kaleme alındı.

Sarı kırmızlıların sezon başında 75 milyon Euro bedelle transfer ettiği Osimhen için Paris Saint Germain Sportif Direktörü Luis Campos'un, devrede olduğu  bilgisine yer verildi.

OSI, EL YAKTI

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Campos, PSG'ye Osimhen'in alınması için rapor gönderdi. Bununla beraber Fransız devinin idarecileri Campos'a, Osimhen transferinin meblağ olarak çok yüksek olduğunu ve tamamlanamayacağını söylediği kaydedildi.

G.SARAY 150 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'ın, olası Osimhen transferi için PSGli yetkililerden 150 milyon Euro bonservis talep ettiği yazılırken, Osimhen'in yıllık 20 milyon Euro maaş talebinden bulunduğu ve bu ücretin karşılanamaz olduğu bilgisine yer verildi.

4 DÜNYA DEVİ PEŞİNDE

Öte yandan Osimhen için transferde Bayern Münih, Manchester United, Juventus ve Atletico Madrid'in beklemede olduğu, sezon sonunda resmi girişimlerin yapılabileceği aktarıldı.

 

