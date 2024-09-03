Osimhen neden maske takıyor? Nedeni yıllar öncesine dayanıyor

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Victor Osimhen, Napoli'de oynadığı bir maçta yüzüne aldığı darbe sonucu ciddi bir yüz kırığı geçirdi. 2021 yılının Kasım ayında Inter'e karşı oynanan maçta bu sakatlığı yaşadı ve ardından yüzündeki kırıkları düzeltmek için ameliyat oldu. Bu ameliyat sonrasında, yüzünü korumak amacıyla özel bir koruyucu maske takmaya başladı. Maske, Osimhen'in yüzünü yeniden sakatlanmalardan korumak için tasarlanmıştır ve o zamandan beri sahada bu maskeyle oynamaya devam ediyor.

Bu maske, onun için bir güvenlik önlemi olduğu kadar, aynı zamanda sahadaki performansını da etkileyen önemli bir unsurdur.