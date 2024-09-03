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Osimhen neden maske takıyor? Nedeni yıllar öncesine dayanıyor

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#Osimhen#Osimhen Neden Maske#Osimhen Maskeyi Neden Takıyor
Osimhen neden maske takıyor Nedeni yıllar öncesine dayanıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 09:39

Osimhen taktığı maske dolayısıyla merak konusu oldu. Victor Osimhen'in taktığı maskenin adı "karbon fiber yüz maskesi" olarak biliniyor. Bu maske, hafif ve dayanıklı olan karbon fiber malzemeden yapılıyor. Yüzünü darbelere karşı korumak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır ve futbolcular arasında benzer sakatlıkları olanlar için yaygın bir koruyucu ekipmandır.

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Victor Osimhen, Napoli'de oynadığı bir maçta yüzüne aldığı darbe sonucu ciddi bir yüz kırığı geçirdi. 2021 yılının Kasım ayında Inter'e karşı oynanan maçta bu sakatlığı yaşadı ve ardından yüzündeki kırıkları düzeltmek için ameliyat oldu. Bu ameliyat sonrasında, yüzünü korumak amacıyla özel bir koruyucu maske takmaya başladı. Maske, Osimhen'in yüzünü yeniden sakatlanmalardan korumak için tasarlanmıştır ve o zamandan beri sahada bu maskeyle oynamaya devam ediyor.

Bu maske, onun için bir güvenlik önlemi olduğu kadar, aynı zamanda sahadaki performansını da etkileyen önemli bir unsurdur.

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#Osimhen#Osimhen Neden Maske#Osimhen Maskeyi Neden Takıyor

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