Osimhen: Mental olarak yorulmuş olabiliriz

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Metehan Baltacı, maçın ardından yaptığı açıklamada "3 puan alamadığımız için üzgünüz ancak ilk yarıya kıyasla ikinci yarıda daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Net fırsatlarımız vardı. Üzgünüz ama yolun sonuna kadar devam edeceğiz. Hedefimiz olan finale kadar emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

Savunma organizasyonlarına ilişkin soruya Baltacı, "Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ufak tefek hatalar futbolun içinde olan şeyler. Hocamız bir sistem oturttu. Takımda çok önemli ve kaliteli oyuncular var. Maç maç değişiyor, rakibe göre farklı şeyler deniyoruz. Bazen dinlenme süremiz az oluyor ama sonuçlara baktığımızda hem ligde hem Avrupa'da istediğimiz noktadayız." yanıtını verdi.

"KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİL"

Forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu dile getiren genç oyuncu, "Daha çok oynamak istiyorum. Hocam ikinci yarıda bana güvendi. Ben de elimden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalıştım. Takımda herkes bu formayı giydiği anda en iyisini vermek istiyor ve vermeli. Çünkü burası Galatasaray Kulübü, burada kimse vazgeçilmez değil." ifadelerini kullandı.

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Victor Osimhen ise şunları söyledi:

Gol atmak iyi bir his ama 1 puanla buradan ayrıldık. İlk yarıda çok atak yapamadık. İkinci yarı daha etkili olduk. 1 puan için mutluyuz. Şimdi devam edeceğiz. 4 gün önce bir maç vardı, mental olarak yorgun olabiliriz. Şimdi diğer maça hazırlanacağız. Bence takımımızın performansı iyiydi. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedik ama maç maç devam etmek gerekiyor. Avrupa'da 3'te 3 yapabiliriz. Rakiplere saygı duyuyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.