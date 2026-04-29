Osimhen karakolluk!

×
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 07:00

Mercedes Benz, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i polise şikayet etti. İtalyan basınındaki haberlerde, 27 yaşındaki futbolcunun kiralama süresi dolan lüks aracı teslim etmediği ve ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği öne sürüldü.

Galatasaraylı Victor Osimhen hakkında İtalyan basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Corriere dello Sport, La Repubblica ve Il Giorno’da yer alan haberlerde Osimhen’in, 2023 yılında Napoli’de oynadığı dönemde hibrit motorlu bir Mercedes GLE için kiralama sözleşmesi imzaladığı ancak oyuncunun taksitleri ödemediği ve yaklaşık 90 bin Euro’luk borç biriktiği ifade edildi.

Osimhen'in sözleşme süresi dolmasına rağmen aracın anahtarlarını şirkete teslim edilmediği de iddialar arasında. Bu nedenle Mercedes Benz, resmi şikayet yoluna giderek konunun Carabinieri tarafından incelenmesini talep etti.

İtalya’da kamu düzenini sağlamak ve suçla mücadele etmekle sorumlu olan Carabinieri, Osimhen hakkındaki şikayeti incelemeye aldı.

