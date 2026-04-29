Osimhen karakolluk!

Galatasaraylı Victor Osimhen hakkında İtalyan basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Corriere dello Sport, La Repubblica ve Il Giorno’da yer alan haberlerde Osimhen’in, 2023 yılında Napoli’de oynadığı dönemde hibrit motorlu bir Mercedes GLE için kiralama sözleşmesi imzaladığı ancak oyuncunun taksitleri ödemediği ve yaklaşık 90 bin Euro’luk borç biriktiği ifade edildi.

Osimhen'in sözleşme süresi dolmasına rağmen aracın anahtarlarını şirkete teslim edilmediği de iddialar arasında. Bu nedenle Mercedes Benz, resmi şikayet yoluna giderek konunun Carabinieri tarafından incelenmesini talep etti.

İtalya’da kamu düzenini sağlamak ve suçla mücadele etmekle sorumlu olan Carabinieri, Osimhen hakkındaki şikayeti incelemeye aldı.