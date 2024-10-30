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Osimhen isyanı: Galatasaray alabiliyor, siz nasıl alamıyorsunuz?

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#Transfer#Galatasaray#Osimhen
Osimhen isyanı: Galatasaray alabiliyor, siz nasıl alamıyorsunuz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 21:14

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen için Fransız yıldızdan tepki geldi.

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Galatasaray, sezon başında Paris Saint Germain, Chelsea gibi devlerin transfer listesinde olan Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.

Teknik Direktör Antonio Conte ile ters düşen ve kadro dışı kalan Osimhen, Napoli yönetiminin 130 milyon Euro bonservis bedelinde diretmesi nedeniyle Premier Lig ya da Ligue 1'e gidemedi.

Transferin son döneminde Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak katılan Victor Osimhen, bu imzayla dünyada çok konuşuldu. 

Fransız efsane Patrice Evra, Victor Osimhen'in transferini düşünmeyen  Arsenal yönetimine tepki gösterdi.

Katıldığı podcast yayınında Arsenal'da saf golcü olmadığını anlatan Patrice Evra, İngiliz ekibinin yöneticilerine tepki gösterdi.

Topçular'da bitirici eksikliğine dikkat çeken Patrice Evra, "Bana söyleyin Galatasaray, Osimhen'i transfer ediyor. Arsenal nasıl transfer edemiyor? Ivan Toney'i alabiliyorsun ama almıyorsun ve Suudi Arabistan'a gidiyor. Arsenal'ın bitirici golcüsü yok. Bukayo Saka kanat olarak çok iyi ama 9 numara değil. Arsenal'da sadece Saka skor üretiyor. Manchester United'da oynarken bizde Tevez, Ronaldo, Rooney ve Berbatov oynuyordu. 4 golcümüz vardı. Arsenal'ın 1 tane bile yok." ifadelerini kullandı.

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#Transfer#Galatasaray#Osimhen

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