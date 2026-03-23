Osimhen, İstanbulspor'u satın almak istiyor!

#Galatasaray#Victor Osimhen#İstanbulspor
Osimhen, İstanbulsporu satın almak istiyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 07:00

Afrik-Foot, Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Nijerya ile Türkiye arasında bir futbol köprüsü kurmayı planlayan Osimhen’in, ülkesindeki genç yetenekleri İstanbulspor’a getirip burada oynatarak uluslararası vitrine sunmak istediği ileri sürüldü.

Afrika basınından Afrik-Foot’ta yer alan haberde, Galatasaraylı Victor Osimhen’in TFF 1. Lig’de mücadele eden İstanbulspor’u satın almak istediği iddia edildi. Haberde, kulüp satın alma düşüncesini Carterefe adlı yayıncıya açıklayan 27 yaşındaki Osimhen’in, Nijerya ile Türkiye arasında bir futbol köprüsü kurmayı amaçladığı belirtildi.

NiJERYA’DA AKADEMi AÇACAK

Osimhen, Nijeryalı genç yetenekleri İstanbulspor’a getirip burada oynatarak, uluslararası futbol vitrinine sunmayı hedefliyor. Yıldız oyuncunun projesinde Nijerya Premier Ligi’nde yarışacak bir kulüp sahibi olmak da yer alıyor. Osimhen’in ayrıca Nijerya’da bir futbol akademisi açmayı planladığı ifade edildi.

#Galatasaray#Victor Osimhen#İstanbulspor

