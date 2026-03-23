Osimhen, İstanbulspor'u satın almak istiyor!

Afrika basınından Afrik-Foot’ta yer alan haberde, Galatasaraylı Victor Osimhen’in TFF 1. Lig’de mücadele eden İstanbulspor’u satın almak istediği iddia edildi. Haberde, kulüp satın alma düşüncesini Carterefe adlı yayıncıya açıklayan 27 yaşındaki Osimhen’in, Nijerya ile Türkiye arasında bir futbol köprüsü kurmayı amaçladığı belirtildi.

NiJERYA’DA AKADEMi AÇACAK

Osimhen, Nijeryalı genç yetenekleri İstanbulspor’a getirip burada oynatarak, uluslararası futbol vitrinine sunmayı hedefliyor. Yıldız oyuncunun projesinde Nijerya Premier Ligi’nde yarışacak bir kulüp sahibi olmak da yer alıyor. Osimhen’in ayrıca Nijerya’da bir futbol akademisi açmayı planladığı ifade edildi.