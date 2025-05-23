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Osimhen imzalıyor! Galatasaray'a transferde kötü haber

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#Osimhen Transferi#Galatasaray Transfer Haberleri#Victor Osimhen
Osimhen imzalıyor Galatasaraya transferde kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 10:42

Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da sezona damga vuran Victor Osimhen, sarı kırmızılılarda kalmak istese de aldığı astronomik teklif karşısında kararını değiştirmeye hazırlanıyor. Nijeryalı golcünün yeni rotasının belli olmaya yakın olduğu Fransız basınında yazıldı.

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Bu sezon oynadığı futbolla Galatasaray’ı şampiyonluğa götüren ve taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini toplayan Osimhen’in geleceği netleşiyor.

Galatasaraylı idareciler bilindiği üzere Osimhen’in kalması için tüm fedakarlıkları yapacaklarını ifade etmişti.

Osimhen imzalıyor Galatasaraya transferde kötü haber

 

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GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA: BÜTÇEMİZ VAR

Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, bir süre önce yaptığı açıklamada,  "Ben de bir taraftarım, ben de Osimhen diyorum. Osimhen, bugünkü mevzu değil. Osimhen'e ocak ayında da çok ciddi teklif geldi. Ocak ayında biz, başkanımla konuştuk. 'Biz senin bonservisini alabilecek bütçeleri sene sonuna organize edeceğiz. Sen yeter ki bizde kal.' dedim ve biz bu bütçeleri hazır ettik. Başkanımla ikinci devrede tamamen bunun için çalışıyoruz. Arazimizi, Florya'yı, Riva'yı satarak değil. Galatasaray'ın bir bütçesi var. Bu bütçeyi daha iyi bir noktaya getirerek Osimhen'i de bu bütçenin içinde tutmamız lazım. İnşallah bunu başarıyoruz. Buna hazırız. Osimhen de bunu biliyor. Osimhen'in bize evet demesiyle beraber hemen start vereceğimizi biliyor." demişti.

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Osimhen imzalıyor Galatasaraya transferde kötü haber

REDDEDİLEMEYECEK TEKLİF ALDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Victor Osimhen’in reddedilemeyecek bir teklif aldığı ortaya çıktı. Nijeryalı golcünün yeni rotası belli oluyor.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜBÜNE SICAK BAKIYOR

Foot Mercato’da yer alan habere göre Osimhen, Al Hilal ile transfer görüşmelerinde bulunuyor ve görüşmeler olumlu ilerliyor.

Osimhen imzalıyor Galatasaraya transferde kötü haber

MANCHESTER UNITED BEKLEMEDE

Öte yandan Osimhen için Manchester United’ın ilgisinin devam ettiği, Napoli’ye dönmeyeceği ifade edildi.

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TRANSFER SÜRECİNİN TAMAMLANMASINI İSTİYOR

Nijeryalı golcünün ekibi transfer görüşmelerine devam ederken, oyuncunun menajerine transferi bir an önce sonlandırması çağrısında bulunduğu da haberin detaylarında aktarıldı.

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#Osimhen Transferi#Galatasaray Transfer Haberleri#Victor Osimhen

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