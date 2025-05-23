Osimhen imzalıyor! Galatasaray'a transferde kötü haber

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Bu sezon oynadığı futbolla Galatasaray’ı şampiyonluğa götüren ve taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini toplayan Osimhen’in geleceği netleşiyor.

Galatasaraylı idareciler bilindiği üzere Osimhen’in kalması için tüm fedakarlıkları yapacaklarını ifade etmişti.



GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA: BÜTÇEMİZ VAR

Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Ben de bir taraftarım, ben de Osimhen diyorum. Osimhen, bugünkü mevzu değil. Osimhen'e ocak ayında da çok ciddi teklif geldi. Ocak ayında biz, başkanımla konuştuk. 'Biz senin bonservisini alabilecek bütçeleri sene sonuna organize edeceğiz. Sen yeter ki bizde kal.' dedim ve biz bu bütçeleri hazır ettik. Başkanımla ikinci devrede tamamen bunun için çalışıyoruz. Arazimizi, Florya'yı, Riva'yı satarak değil. Galatasaray'ın bir bütçesi var. Bu bütçeyi daha iyi bir noktaya getirerek Osimhen'i de bu bütçenin içinde tutmamız lazım. İnşallah bunu başarıyoruz. Buna hazırız. Osimhen de bunu biliyor. Osimhen'in bize evet demesiyle beraber hemen start vereceğimizi biliyor." demişti.

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REDDEDİLEMEYECEK TEKLİF ALDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Victor Osimhen’in reddedilemeyecek bir teklif aldığı ortaya çıktı. Nijeryalı golcünün yeni rotası belli oluyor.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜBÜNE SICAK BAKIYOR

Foot Mercato’da yer alan habere göre Osimhen, Al Hilal ile transfer görüşmelerinde bulunuyor ve görüşmeler olumlu ilerliyor.

MANCHESTER UNITED BEKLEMEDE

Öte yandan Osimhen için Manchester United’ın ilgisinin devam ettiği, Napoli’ye dönmeyeceği ifade edildi.

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TRANSFER SÜRECİNİN TAMAMLANMASINI İSTİYOR

Nijeryalı golcünün ekibi transfer görüşmelerine devam ederken, oyuncunun menajerine transferi bir an önce sonlandırması çağrısında bulunduğu da haberin detaylarında aktarıldı.