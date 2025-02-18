Osimhen ilk devrede sıfır çekti, 2. yarı aslan kesildi!

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G.SARAY’da Victor Osimhen ligdeki 2 maçlık suskunluğunu Çaykur Rizespor önünde 2 gol atarak bozdu. Deplasmanda ilk yarıda istediği pasları alamayan ve sadece 9 kez topla buluşan Nijeryalı yıldız bu bölümde şut dahi atamadı.

MÜCADELENIN ikinci yarısında ise bambaşka bir performans sergileyen Osimhen bu bölümde ise 11 topla buluştu ancak 5 şutun 3’ünde isabetli buldu, 2 kez de ağlara havalandırmayı başardı ve bu sezon ligdeki gol sayısını 14’e çıkardı.

MUSLERA KAPTANDAN ÖTE BÜYÜK BiR iNSAN

OSIMHEN, maç sonu “Çok önemli ve zor maçtı. Takımı tebrik ederim, taraftarlara teşekkürler. Galibiyet serimize devam ediyoruz” derken Muslera’nın maskesini takması için ise şunları söyledi: “Muslera, kaptandan öte çok büyük bir insan. Galibiyette büyük bir payı vardı. Sesim kısıldı, biraz dinlendikten sonra kendine gelecektir.”

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ATTIĞI 14 GOL 16 PUAN GETiRDi

BU sezon Süper Lig’de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Victor Osimhen. Dün Rize deplasmanında kafayla 2 kez ağları havalandırarak ligdeki gol sayısını 14’e çıkarmayı başaran Nijeryalı yıldız, Galatasaray’ın hanesine 16 puan yazdırmayı başardı.