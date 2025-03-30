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Osimhen ile Beşiktaş taraftarları arasında gerginlik! Derbi sonrası çılgına döndü!

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Beşiktaş
Osimhen ile Beşiktaş taraftarları arasında gerginlik Derbi sonrası çılgına döndü
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 09:52

Süper Lig'in 29. haftasında derbi maçta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan sarı-kırmızılılarda maçın ardından tansiyon yükseldi. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında gerginlik yaşanırken takım kaptanı Muslera, Nijeryalı oyuncuyu güçlükle sakinleştirdi ve soyunma odasına götürdü.

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Süper Lig'in 29. haftasında dün akşam Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya geldi.

Ligde oynadığı son iki maçı kaybeden ve oldukça kötü bir sezon Beşiktaş, ligin yenilgisiz lideri Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek taraftarına kendisini affettirdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 47'ye yükseltirken, Galatasaray ise 71 puanda kaldı.

Osimhen ile Beşiktaş taraftarları arasında gerginlik Derbi sonrası çılgına döndü

MAÇ SONU SİNİRLER GERİLDİ

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan derbide son düdüğün ardından Beşiktaşlı taraftarlar galibiyet sevincini yaşarken, büyük üzüntü yaşayan Galatasaraylı futbolcular ise soyunma odasına yöneldi.

Bu esnada Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında gergin anlar yaşandı.

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Osimhen ile Beşiktaş taraftarları arasında gerginlik Derbi sonrası çılgına döndü

Nijeryalı oyuncu tribünlerden yapılan tezahüratlar sonrasında çılgına döndü ve siyah-beyazlı taraftarlarla sözlü diyaloğa girdi.

Osimhen ile Beşiktaş taraftarları arasında gerginlik Derbi sonrası çılgına döndü

Osimhen bu anlarda defalarca eliyle önce kendini gösterip ardından tribüne dönerek "1" işareti yaptı ve liderlik vurgusunda bulundu.

Osimhen ile Beşiktaş taraftarları arasında gerginlik Derbi sonrası çılgına döndü

Gerilimin daha fazla büyümesini istemeyen Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Osimhen'i güçlükle soyunma odasına götürdü.

Osimhen ile Beşiktaş taraftarları arasında gerginlik Derbi sonrası çılgına döndü

Yaşanan bu anların görüntüsü ise sosyal medyada viral oldu.

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