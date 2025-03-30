Osimhen ile Beşiktaş taraftarları arasında gerginlik! Derbi sonrası çılgına döndü!

Haberin Devamı

Süper Lig'in 29. haftasında dün akşam Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya geldi.

Ligde oynadığı son iki maçı kaybeden ve oldukça kötü bir sezon Beşiktaş, ligin yenilgisiz lideri Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek taraftarına kendisini affettirdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 47'ye yükseltirken, Galatasaray ise 71 puanda kaldı.

MAÇ SONU SİNİRLER GERİLDİ

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan derbide son düdüğün ardından Beşiktaşlı taraftarlar galibiyet sevincini yaşarken, büyük üzüntü yaşayan Galatasaraylı futbolcular ise soyunma odasına yöneldi.

Bu esnada Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında gergin anlar yaşandı.

Haberin Devamı

Nijeryalı oyuncu tribünlerden yapılan tezahüratlar sonrasında çılgına döndü ve siyah-beyazlı taraftarlarla sözlü diyaloğa girdi.

Osimhen bu anlarda defalarca eliyle önce kendini gösterip ardından tribüne dönerek "1" işareti yaptı ve liderlik vurgusunda bulundu.

Gerilimin daha fazla büyümesini istemeyen Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Osimhen'i güçlükle soyunma odasına götürdü.

Yaşanan bu anların görüntüsü ise sosyal medyada viral oldu.