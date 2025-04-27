Osimhen için yapılan 'en iyi resmi teklif' ortaya çıktı!

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Süper Lig'de gol krallığına koşan Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen için transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor.

Sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği ve Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu Nijeryalı golcü için Arap takımları da kolları sıvamış durumda.

EN İYİ TEKLİF AL-HILAL'DEN GELDİ!

İtalyan gazetesi Il Mattino'nun haberine göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi kulübü Al-Hilal, Victor Osimhen için Napoli'ye 60 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu.

Al-Hilal'in yaptığı bu teklifin, Napoli'nin şu ana dek aldığı en yüksek teklif olduğu belirtildi.

MITROVIC'LE YOLLAR AYRILIYOR, OSIMHEN 1 NUMARALI ADAY

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Sırp forvet Aleksandar Mitrovic'le yollarını ayırmayı planlayan Al Hilal'in, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmadan önce hücum hattını birinci sınıf bir golcüyle güçlendirmek istediği ve bu doğrultuda da Victor Osimhen'i 1 numaralı aday olarak belirlediği ifade edildi.

OSIMHEN'E 'NE İSTİYORSA' VERİLDİ: 3 YIL İÇİN 45 MİLYON EURO!

Napoli'de yıllık net 12 milyon Euro kazanan ve görüştüğü kulüplere maaşında hiçbir surette indirime gitmeyeceğini ileten Osimhen'e Al-Hilal'in 15 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği ve Avrupa'dan hiçbir kulübün bu teklifle yarışamayacağı iddia edildi.

OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 35 maça çıkan Osimhen 30 gol - 7 asistlik performans sergiledi.

26 yaşındaki Nijeryalı forvet, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında 21 golle ilk sırada yer alıyor.