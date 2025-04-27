×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Osimhen için yapılan 'en iyi resmi teklif' ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Victor Osimhen
Osimhen için yapılan en iyi resmi teklif ortaya çıktı
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 11:07

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen sergilediği performansla birçok kulübün iştahını kabartmış durumda. Bonservisi Napoli'de bulunan Nijeryalı golcü için şu ana dek yapılan en iyi teklif Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den geldi. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Süper Lig'de gol krallığına koşan Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen için transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor.

Sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği ve Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu Nijeryalı golcü için Arap takımları da kolları sıvamış durumda.

EN İYİ TEKLİF AL-HILAL'DEN GELDİ!

İtalyan gazetesi Il Mattino'nun haberine göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi kulübü Al-Hilal, Victor Osimhen için Napoli'ye 60 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu.

Al-Hilal'in yaptığı bu teklifin, Napoli'nin şu ana dek aldığı en yüksek teklif olduğu belirtildi.

Osimhen için yapılan en iyi resmi teklif ortaya çıktı

MITROVIC'LE YOLLAR AYRILIYOR, OSIMHEN 1 NUMARALI ADAY

Haberin Devamı

Sırp forvet Aleksandar Mitrovic'le yollarını ayırmayı planlayan Al Hilal'in, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmadan önce hücum hattını birinci sınıf bir golcüyle güçlendirmek istediği ve bu doğrultuda da Victor Osimhen'i 1 numaralı aday olarak belirlediği ifade edildi.

OSIMHEN'E 'NE İSTİYORSA' VERİLDİ: 3 YIL İÇİN 45 MİLYON EURO!

Napoli'de yıllık net 12 milyon Euro kazanan ve görüştüğü kulüplere maaşında hiçbir surette indirime gitmeyeceğini ileten Osimhen'e Al-Hilal'in 15 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği ve Avrupa'dan hiçbir kulübün bu teklifle yarışamayacağı iddia edildi.

OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 35 maça çıkan Osimhen 30 gol - 7 asistlik performans sergiledi.

26 yaşındaki Nijeryalı forvet, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında 21 golle ilk sırada yer alıyor.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan İspanyaya kaleci çıkarması İlk görüşme gerçekleştiGalatasaray'dan İspanya'ya kaleci çıkarması! İlk görüşme gerçekleştiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Victor Osimhen

BAKMADAN GEÇME!