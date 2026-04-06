Osimhen için transfer kararı değişti! Veto etmişti, artık istiyor

Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 12:59

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle geçerken, halkaya bir yenisi daha eklendi. 1.5 sezon önce Osimhen transferini veto eden dünyaca ünlü teknik adam, kararından vazgeçti.

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla oynadığı futbolla Avrupa devlerini peşine taktı. 27 yaşındaki Nijeryalı golcü, 23 maçta 15 gol ve 5 asistlik performansıyla sarı kırmızılıların özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük silahı oldu.

İspanyol basınından Fichajes’te yer alan habere göre; Atletico Madrid ve Bayern Münih yıldız oyuncuyu yakından takip ederken, Paris Saint-Germain de transfer yarışına güçlü bir şekilde dahil olabilir.

PSG cephesinde teknik direktör Luis Enrique’nin Osimhen konusundaki fikrini değiştirdiği öne sürüldü. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Nijeryalı yıldızın transferine sıcak bakmayan İspanyol teknik adamın, Gonçalo Ramos’un performansından memnun kalmaması sonrası kararını gözden geçirdiği belirtildi.

Ramos’un "ilk 11’de her şans bulduğunda hayal kırıklığı yarattığı" yönündeki değerlendirmelerin ardından, PSG’nin artık daha tecrübeli bir santrfor arayışına girdiği ifade ediliyor.

Öte yandan Osimhen’in, Luis Campos ile Lille OSC döneminden gelen yakın ilişkisi, Fransız devini transferde bir adım öne çıkarabilir.

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ BONSERVİS BELLİ

Öte yandan Galatasaray, Osimhen için ödediği 75 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis talep ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!