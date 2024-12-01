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Osimhen için takas formülüne ret! Napoli istiyor, Galatasaray izin vermiyor...

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#GALATASARAY#Victor Osimhen#MANCHESTER UNİTED
Osimhen için takas formülüne ret Napoli istiyor, Galatasaray izin vermiyor...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 15:49

Galatasaray'a sezon başında Napoli'den kiralık olarak gelen Victor Osimhen için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlerde Napoli'nin Osimhen'i takasta kullanabileceği ve sarı kırmızıların buna müsade etmeyeceği ileri sürüldü.

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Galatasaray'da sergilediği performans ve attığı gollerle kısa sürede iz bırakan yıldız futbolcusu Victor Osimhen, hem teknik heyetten hem de taraftardan tam not aldı.

Sezon başında sürpriz bir şekilde rotasını Türkiye'ye çeviren Osimhen, Galatasaray'ın Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki başarısında büyük pay sahibi oldu.

Galatasaray'da çıktığı 11 maçta 8 kez ağları havalandıran Osimhen, 5 de asist katkısı yaparak takımın en önemli ismi olmayı başardı.

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SERBEST KALMA BEDELİ 75 MİLYON AVRO

Napoli'nin serbest kalma bedelini 75 milyon avro olarak belirlediği 25 yaşındaki golcüye birçok dev talip olurken sarı kırmızılıların da Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için çalışmalarını sürdürdüğü biliniyordu.

TAKAS İDDİASI

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Adı Premier Lig'de Chelsea, Manchester United, Arsenal ve Newcastle United gibi devlerle anılan Victor Osimhen'in transferi konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı.

Nijeryalı golcünün bonservisine sahip olan Napoli'nin 75 milyon euro beklentisini takas formülüyle de değerlendirmek isteyeceği aktarıldı.

Napoli'nin Osimhen’i, Manchester United’ın genç santrforu Joshua Zirkzee ile takas etmek istediği iddialarını değerlendiren Tuttosport Genel Yayın Yönetmeni Guido Vaciago, "Bu büyüleyici bir fikir ama çok karmaşık" ifadelerini kullandı.

TRANSFER TARİHİNİ AÇIKLADI

Osimhen'in Galatasaray'ın onayı olmadan başka bir kulübe Ocak ayında gidemeyeceğini belirten Vaciago, "Nijeryalı forvet Türk kulübü için hayati önem taşıyor. Galatasaray Ocak ayında gidişine izin vermeyecektir. 30 Haziran'a kadar müzakere için Galatasaray'ın onayı gerekecek. Ancak yaz aylarında bu transfer daha somut bir olasılık haline gelebilir." sözlerini sarf etti.

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#GALATASARAY#Victor Osimhen#MANCHESTER UNİTED

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