Osimhen için hedef Fenerbahçe!

Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı’nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanmasının ardından durumu merakla beklenen Victor Osimhen’in MR sonuçları açıklandı.

Osimhen, İstanbul’a döndüğünde sakatlığı ile ilgili “Ciddi değil” ifadelerini kullanırken sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada yıldız golcünün sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği ve tedavisinin başladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılarda bu sezon 12 resmi maça çıkan Osimhen 6’sı Şampiyonlar Ligi’nde, 3’ü de ligde olmak üzere 9 gol atmayı başardı.

TEK TESELLi iLKAY

Golcü futbolcunun cumartesi günü Gençlerbirliği ile oynanacak lig maçında takımı yalnız bırakacağı, Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint Gilloise karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Galatasaray sağlık ekibinin hedefi Victor Osimhen’i 1 Aralık’ta Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisini yetiştirmek.

Sarı kırmızılılarda tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan takımla tüm antrenmanlarda yer almaya başlarken, 8 Kasım’da fıtık ameliyatı olan Yunus da düz koşuların startını vermişti. Berkan Kutlu’nun ise tedavisine devam edildi.