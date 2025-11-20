×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Osimhen için hedef Fenerbahçe!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Osimhen#İlkay Gündoğan
Osimhen için hedef Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 07:00

Galatasaray'da milli takımdan sakat dönen Victor Osimhen'in durumu belli oldu.

Haberin Devamı

Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı’nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanmasının ardından durumu merakla beklenen Victor Osimhen’in MR sonuçları açıklandı.

Osimhen, İstanbul’a döndüğünde sakatlığı ile ilgili “Ciddi değil” ifadelerini kullanırken sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada yıldız golcünün sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği ve tedavisinin başladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılarda bu sezon 12 resmi maça çıkan Osimhen 6’sı Şampiyonlar Ligi’nde, 3’ü de ligde olmak üzere 9 gol atmayı başardı.

Gözden KaçmasınÜnlü menajer Gardi tek tek açıkladı: İşte Galatasarayda yıldız transferlerin perde arkasıÜnlü menajer Gardi tek tek açıkladı: İşte Galatasaray'da yıldız transferlerin perde arkasıHaberi görüntüle

TEK TESELLi iLKAY

Golcü futbolcunun cumartesi günü Gençlerbirliği ile oynanacak lig maçında takımı yalnız bırakacağı, Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint Gilloise karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Galatasaray sağlık ekibinin hedefi Victor Osimhen’i 1 Aralık’ta Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisini yetiştirmek.

Haberin Devamı

Sarı kırmızılılarda tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan takımla tüm antrenmanlarda yer almaya başlarken, 8 Kasım’da fıtık ameliyatı olan Yunus da düz koşuların startını vermişti. Berkan Kutlu’nun ise tedavisine devam edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Victor Osimhen#İlkay Gündoğan

BAKMADAN GEÇME!