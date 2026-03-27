Osimhen için dünya devi geliyor! 'En net ihtiyacı'

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in adı sıkça Avrupa'nın farklı takımları için geçse de, bu kez halkaya İspanyol devi Barcelona katıldı.

Barcelona, yaz transfer dönemi öncesinde hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Katalan devinin önceliği ise tartışmasız bir şekilde üst düzey bir santrfor transferi.

GÜNDEMDEKİ İSİM: VICTOR OSIMHEN

İspanyol medyasına göre Barcelona sportif yönetimi, takımın rekabet seviyesini yukarı çekmek adına bu bölgeyi kilit nokta olarak görüyor. Bu doğrultuda listenin en üst sıralarında yer alan isimlerden biri de şu anda Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen.

27 yaşındaki yıldız, fizik gücü, savunma arkasına koşuları ve bitiriciliğiyle Avrupa’nın en etkili forvetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kariyerinin en olgun dönemine giren Osimhen’in, büyük bir kulüpte hücum liderliğini üstlenebilecek seviyede olduğu değerlendiriliyor.

BARCA'NIN EN NET İHTİYACI

Katalan ekibinde hücum hattı uzun süredir tartışma konusu. Takımın gol yükünü sırtlayan Robert Lewandowski’nin performansında düşüş sinyalleri dikkat çekerken, Ferran Torres ise beklentileri tam anlamıyla karşılayabilmiş değil.

Bu tablo, yönetimi doğrudan ilk 11’de oynayacak, garanti gol katkısı sağlayacak bir “9 numara” arayışına itti. Osimhen ise bu profile birebir uyan bir isim olarak öne çıkıyor.

TRANSFER KOLAY DEĞİL

Bu transferin önündeki en büyük engel maliyet. Osimhen transferi ciddi bir bonservis bedeli gerektiriyor. Buna rağmen Barcelona yönetimi, bu pozisyonun öneminin farkında ve gerekli yatırımı yapmaya hazır.

Transferin gerçekleşmesi birçok değişkene bağlı olsa da, kulüp içindeki kararlılık dikkat çekiyor.

YAZ TRANSFER SEZONU BELİRLEYİCİ OLACAK

Barcelona’nın hücum hattındaki geleceği yaz transfer döneminde netleşecek. Victor Osimhen’in olası transferi, Katalan devi için yeni bir dönemin başlangıcının olabileceği dile getiriliyor.