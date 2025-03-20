Osimhen için dev takas teklifini İngilizler duyurdu! Napoli'yi ikna edecek isim...

Haberin Devamı

Sezon başında Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, büyük bir sürprize imza atmıştı.

İtalyan ekibinde yaşadığı sorunlar nedeniyle geçen sezonun son döneminde oynamayan Osimhen ayrılmak istemiş, bu durumu fırsat bilen Galatasaray da yıldız oyuncuyu 1 yıllık kiralık olarak transfer etmişti.

Gözden Kaçmasın A Ligi yolunda rakip Macaristan! Haberi görüntüle

G.SARAY İSTİYOR AMA DÜNYA DEVLERİ DURMUYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 30 resmi maçta forma giyen golcü futbolcu, 26 gol ve 5 asist yaparak tam anlamıyla Türkiye'ye damga vurdu. Sarı-Kırmızılı takım 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Osimhen'in bonservisini almak için planlar yapmaya devam ederken dünya devleri de boş durmuyor.

MANCHESTER UNITED TEKRAR DEVREDE

Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın Victor Osimhen’e ilgisi sürüyor.

Haberin Devamı

Felaket bir süreç geçiren ve Premier Lig'de 13. sırada bulunan Manchester United, Ruben Amorim'le birlikte gelecek sezon yeniden doğmayı planlıyor. Kırmızı Şeytanlar, önümüzdeki yaz transfer döneminde yüksek bütçeli dev transferler ile sansasyon yaratmayı planlıyor.

VER OSIMHEN'İ AL HOJLUND'U

İngiliz devinin en öncelikli transfer hedeflerinden biri de Victor Osimhen... The Sun’da yer alan habere göre; Napoli’ye Osimhen için Rasmus Hojlund’u teklif eden Manchester United, bu takasla transferi bitirmek istiyor.

NAPOLİ DAHA ÖNCE HOJLUND'U İSTEMİŞTİ

İtalya Serie A'da Atalanta formasıyla büyük çıkış yapan ve iki sezon önce 70 milyon Euro (+10 milyon Euro bonus) karşılığında Manchester United'ın yolunu tutan Rasmus Hojlund, İngiliz devinde istenen performansı sergileyemedi. İngiliz basını ise Napoli'nin Hojlund'u Atalanta'da oynadığı dönemde de transfer etmek istediğine vurgu yaptı.

MANNA: 'OSİMHEN İÇİN ÇÖZÜM ARIYORUZ'

Napoli Sportif Direktörü Manna ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; 'Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru. Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı