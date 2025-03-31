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Osimhen için bomba itiraf! 'Transferi son gün iptal oldu'

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#Osimhen#Transfer#Galasaray
Osimhen için bomba itiraf Transferi son gün iptal oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 15:39

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile alakalı gelen haberlerin de ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İngiliz basınında yer alan haberde Osimhen'in transferiyle alakalı şaşırtan gerçek duyuruldu.

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Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, kısa sürede Galatasaraylı taraftarların sevgilisi oldu. Nijeryalı santrfor, attığı gollerle şu ana kadar takımı sırtlamayı başardı.

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 31 maça çıktı. 26 yaşındaki santrfor, söz konusu 31 karşılaşmada 26 gol atıp beş asist yaparak 31 gole direkt katkı sağladı.

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PİYASA DEĞERİ 70 MİLYON EURO
Victor Osimhen'in, İtalya Serie A kulübü Napoli ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Yıldız golcünün güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 70 milyon euro.

Osimhen için bomba itiraf Transferi son gün iptal oldu

TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLMUŞ
İngiliz gazeteci Simon Phillips, Victor Osimhen'in Chelsea transferiyle alakalı gerçekleri açıkladı. Phillips, bu transferin son gün iptal olduğunu duyurdu.

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BONUSLARDA ANLAŞMAZLIK YAŞANDI
Simon Phillips'e göre Chelsea, Osimhen'i transfer etmeye çok yaklaşmıştı ancak oyuncunun sözleşmesindeki bonuslarla ilgili bir anlaşmazlık sonrasında işler karıştı.

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'CHELSEA İŞİ MAHVETTİ'
Söz konusu haberde İngiliz gazeteci, "CHELSEA geçen yaz onu transfer etmeye çok yakındı ancak ücretlerde takılıp kaldı. Bu temel ücretten ziyade bonuslarla ilgiliydi. Anlaşma yakındı ancak daha sonra Chelsea gerçekten de her şeyi mahvetti." yorumunu yaptı.

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#Osimhen#Transfer#Galasaray

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