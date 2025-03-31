Osimhen için bomba itiraf! 'Transferi son gün iptal oldu'

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Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, kısa sürede Galatasaraylı taraftarların sevgilisi oldu. Nijeryalı santrfor, attığı gollerle şu ana kadar takımı sırtlamayı başardı.

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 31 maça çıktı. 26 yaşındaki santrfor, söz konusu 31 karşılaşmada 26 gol atıp beş asist yaparak 31 gole direkt katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ 70 MİLYON EURO

Victor Osimhen'in, İtalya Serie A kulübü Napoli ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Yıldız golcünün güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 70 milyon euro.

TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLMUŞ

İngiliz gazeteci Simon Phillips, Victor Osimhen'in Chelsea transferiyle alakalı gerçekleri açıkladı. Phillips, bu transferin son gün iptal olduğunu duyurdu.

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BONUSLARDA ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Simon Phillips'e göre Chelsea, Osimhen'i transfer etmeye çok yaklaşmıştı ancak oyuncunun sözleşmesindeki bonuslarla ilgili bir anlaşmazlık sonrasında işler karıştı.

'CHELSEA İŞİ MAHVETTİ'

Söz konusu haberde İngiliz gazeteci, "CHELSEA geçen yaz onu transfer etmeye çok yakındı ancak ücretlerde takılıp kaldı. Bu temel ücretten ziyade bonuslarla ilgiliydi. Anlaşma yakındı ancak daha sonra Chelsea gerçekten de her şeyi mahvetti." yorumunu yaptı.