Osimhen için bin pişman oldular! Juventus ve Milan'a transfer mesajı

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a karşı hat-trick yaparak Galatasaray'ı sırtlayan Victor Osimhen, İtalyanların dilinde.

Hatırlanacağı üzere Nijeryalı golcü, İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli'den transfer olmuştu.

İtalyan basını; Napoli, Juventus ve Milan'ın gol yollarında sıkıntı çektiğini ve bu takımların neden Osimhen'i tercih etmediğini sorguladı.

Konuya ilişkin Calciomercato'da yer alan haber şu şekilde oldu:

Nijeryalı santrfor, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi gol kralı konumunda ve bitiricilik açısından en istikrarlı oyunculardan biri. Kane, Mbappe ve Haaland gibi isimlerin dışında.

Şampiyonlar Ligi’nde altı gol – bunlardan üçü son Ajax maçında geldi – ve ligde üç gol daha. Victor Osimhen’in sezon başlangıcı yine en üst düzeyde. Geçen sezonki performansıyla (41 resmi maçta 37 gol ve 8 asist) ve Napoli’de geçirdiği üç yıldaki grafiğiyle uyumlu bir şekilde ilerliyor. O dönemde de ligde hiçbir zaman 15 golün altına düşmedi ve sezon genelinde yaklaşık 20 gol ortalamasını sürdürdü. Osimhen artık Avrupa sahnesinde bir istikrar sembolü haline geldi; Süper Lig gibi Avrupa’nın ilk beş büyük ligine kıyasla daha düşük seviyede bir lige transfer olmuş olması, bu değerlendirmeyi çok etkilemiyor.

BÜYÜK TAKIM SEVİYESİNDE FORVET

Ortam, takım ve arkadaşlar değişiyor ama Nijeryalı santrforun gol vuruşlarındaki etkinliği hep aynı kalıyor. Günümüzde, Haaland ve Kane gibi devler ile Mbappe ve Alvarez gibi “farklı dokuz numaralar” dışında, genç golcülerin (örneğin Estevao ve Gyökeres) kendilerini tam olarak kanıtlamaları için hala zamana ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. İşte bu ortamda, Osimhen gibi bir oyuncu kadar etkili biçimde bu rolü doldurabilecek çok az isim var. Karakterinde zaman zaman aşırılıklar olsa da, Afrika’daki zorlu deplasmanlar veya Afrika Kupası nedeniyle oluşabilecek yorgunluk riski ve ardı ardına yaşadığı kas sakatlıkları hesaba katıldığında bile, karşımızda “büyük takım seviyesinde” bir forvet bulunuyor.

DE LAURENTIIS’İN BÜYÜK HAMLESİ

Osimhen, nadir bulunan bir hırs ve mücadele gücüne sahip bir golcü. Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis ondan yalnızca ekonomik nedenlerle vazgeçti ve bunu da üç kez “karlı” şekilde yaptı.

İlk olarak, 2024 yazında onu astronomik bir bonservisle Suudi Arabistan’a satamayınca, değer kaybetmemesi için Galatasaray’a kiralayarak hem oyuncunun üzerindeki baskıyı azalttı hem de piyasada tutmasını sağladı.

İkinci olarak, sonunda istediği bedeli – 75 milyon euro artı bonuslar – karşılayacak bir kulüp buldu.

Üçüncü olarak da, anlaşmaya önümüzdeki iki sezon boyunca geçerli olacak bir “İtalya’ya geri dönüş yasağı” maddesi koydurdu.

NAPOLI’NİN SORUNLARI

Elbette bu kararın arkasında ekonomik bir mantık var – unutulmamalı ki Nijeryalı forvet yılda net 12 milyon euro kazanıyor; bu rakam Serie A’daki herhangi bir kulüp için devasa bir maaş.

Ancak burada, Antonio Conte’nin isteklerini yerine getirmek ve son şampiyonlukta rol oynayan Lukaku ve McTominay gibi isimlere yönelmek uğruna, Osimhen gibi güçlü bir forvetten vazgeçilmesinin ne kadar doğru olduğu konusunda ciddi soru işaretleri doğuyor.

Üstelik Osimhen, Lukaku’ya göre hem yaş hem de geleceğe yönelik potansiyel açısından çok daha avantajlıydı. Napoli’nin bu sezon başında yaşadığı bitiricilik sorunları (şu ana kadar dört maçta gol atamaması), alınan bu kararın olumsuz etkilerini açıkça gösteriyor. Hojlund her ne kadar iyi başlamış olsa da (9 maçta 4 gol), fiziksel ve teknik özellikleri farklı bir profile işaret ediyor ve takımın diğer hatlarının verimliliğini artırma noktasında Osimhen’in yerini dolduramıyor.

NEDEN JUVE VE MILAN DÜŞÜNMEDİ?

Juventus ve Milan, hem bugünü hem de geleceği planlarken “gol garantisi olan” bir santrfor etrafında takımlarını inşa etme ihtiyacı duyuyor.

Vlahovic’in sözleşme belirsizliği, David, Openda, Gimenez veya Nkunku gibi isimlere yapılan ama istenilen etkiyi yaratmayan yatırımlar düşünüldüğünde, Osimhen aslında tüm bu soruların cevabı olabilirdi.

Premier Lig gibi daha cazip liglerdeki rekabet nedeniyle üst düzey oyuncuları çekmek bu kadar zorlaşmışken, 30-40 milyon euroluk ve sınırlı etki yapan transferlere yönelmek yerine, Napoli’deki Osimhen krizinden faydalanmak çok daha mantıklı bir yol olabilirdi.

Ancak İtalya’daki hiçbir büyük kulüp bu fırsatı değerlendirmedi. Bu da futbol mantığı açısından bir o kadar şaşırtıcı bir durum.