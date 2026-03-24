Osimhen için açıkladı! İstanbulspor'u yalanladı

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 20:59

Victor Osimhen'e yakınlığı ile bilinen arkadaşı Suleiman Adebayo, [Pooja] İstanbulspor iddialarına ilişkin konuştu.

Galatasaraylı Victor Osimhen'in bir süredir İstanbulspor'u alacağı ve burada bir akademi kuracağı iddialarını hakimdi.

Konuya ilişkin Osimhen'in arkadaşı olan Suleiman Adebayo, açıklamalarda bulundu.

Pooja adı ile bilinen Adebayo'nun konuşması şu şekilde oldu:

"Bu yalan ve sahte bir haber. Osimhen'in herhangi bir kulüp satın alma ihtimali yok. Bunu yapacağına dair hiçbir bilgi bulunmuyor.

Söylenenlerin aksine Victor'un, Nijerya'da bir akademisi de yok.

Şu anda tamamen iyileşmesine ve Galatasaray'a yardım etmek için yeniden sahalara dönmeye odaklanmış durumda."

