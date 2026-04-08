×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Osimhen, Icardi yok ama Barış Alper var!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 20:55

Trendyol Süper Lig'in erteleme haftasında Göztepe'nin konuğu olan Galatasaray'da sahaya kaptan olarak çıkan Barış Alper Yılmaz'ın Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin yokluğunda forvet mevkisinde gösterdiği performans dikkat çekti.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig erteleme karşılaşmasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

KAPTAN BARIŞ ALPER

Sarı-kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz, cezalı Abdülkerim Bardakcı ile birlikte yedek kulübesindeki Lucas Torreira ve Mauro Icardi’nin yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı.

MAÇA GOLLE BAŞLADI

Galatasaray, karşılaşmanın 5. dakikasında öne geçti. 

Kullanılan serbest vuruşta Barış Alper Yılmaz, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

5 GOL & 3 ASİST

Bu sezon Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin yokluğunda forvet mevkisinde 5. kez görev alan Barış Alper, 5. golünü kaydetti. Milli futbolcunun ayrıca 3 asisti bulunuyor.

Haberin Devamı

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği maçlarında gol veya asist katkısı sağlayan milli yıldız, Konyaspor karşılaşmasında ise skor katkısı verememişti. 

İLKAY FARKI 2'YE ÇIKARDI

19. dakikada sol kanatta ceza alanı yan çizgisinden içeri sokulan İlkay, son çizgiden sol ayağıyla ortasını yaptı. Allan’a da çarpıp kaleye yönelen top, Lis’in üzerinden filelerle buluştu.

Bu golle karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık skorla sona erdi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!