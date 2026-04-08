Osimhen, Icardi yok ama Barış Alper var!

Trendyol Süper Lig erteleme karşılaşmasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

KAPTAN BARIŞ ALPER

Sarı-kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz, cezalı Abdülkerim Bardakcı ile birlikte yedek kulübesindeki Lucas Torreira ve Mauro Icardi’nin yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı.

MAÇA GOLLE BAŞLADI





Galatasaray, karşılaşmanın 5. dakikasında öne geçti.

Kullanılan serbest vuruşta Barış Alper Yılmaz, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

5 GOL & 3 ASİST

Bu sezon Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin yokluğunda forvet mevkisinde 5. kez görev alan Barış Alper, 5. golünü kaydetti. Milli futbolcunun ayrıca 3 asisti bulunuyor.

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği maçlarında gol veya asist katkısı sağlayan milli yıldız, Konyaspor karşılaşmasında ise skor katkısı verememişti.

İLKAY FARKI 2'YE ÇIKARDI





19. dakikada sol kanatta ceza alanı yan çizgisinden içeri sokulan İlkay, son çizgiden sol ayağıyla ortasını yaptı. Allan’a da çarpıp kaleye yönelen top, Lis’in üzerinden filelerle buluştu.

Bu golle karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık skorla sona erdi.