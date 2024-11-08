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Osimhen: Haziran ayına kadar buradayım

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#Galatasaray#Osimhen#Avrupa Ligi
Osimhen: Haziran ayına kadar buradayım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 07:00

Tottenham ağlarına iki gol gönderen Victor Osimhen’den Galatasaray taraftarlarını sevindirecek sözler.

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Devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan golcü futbolcu, “Ben ocakta ayrılmayacağım, sezon sonuna kadar Galatasaray’dayım. Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum, Galatasaray ile Napoli ne konuşuyorlar... Bana gelirseler konuşuruz. Ben Galatasaray’da çok mutluyum! ” ifadesini kullandı.

Avrupa Ligi’nde şampiyonluk ihtimali için konuşan golcü, “Bence şu anki kadromuz yeterli, bu hayali gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Icardi’nin sakatlığının ciddi olmaması temennisinde bulunan Osimhen, Tottenham maçı için de şunları söyledi: “Tottenham çok zor bir rakipti, takımımı tebrik ediyorum. Tottenham’ın iyi oynamasına rağmen kazanmak önemliydi.

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#Galatasaray#Osimhen#Avrupa Ligi

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