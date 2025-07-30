Osimhen havalimanından paylaştı! Galatasaray için İstanbul'a geliyor

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Galatasaray'ın ısrarla yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Victor Osimhen, transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. Sarı - kırmızılı ekip, tüm evrakların imzalanmasının ardından Nijeryalı yıldızı İstanbul'a getirtiyor.

BUGÜN GELİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Victor Osimhen bugün İstanbul'a inecek.

Haberinde detaylarında tüm evrakların imzalandığı ve Nijeryalı futbolcunun perşembe günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılacağı kaydedildi.

OSIMHEN'DEN ART ARDA PAYLAŞIM

Bu haberlerin üzerine Osimhen, kişisel sosyal medya hesabından art arda paylaşımda bulundu. Önce Galatasaray logosu ve Aslan görseli olan bir fotoğrafı hikayesinde paylaşan Osimhen ardından uçağa bindiği anların videosunu paylaştı.

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OSIMHEN'İN RAKAMLARI

26 yaşındaki golcü, geride bıraktığımız sezonda sarı-kırmızılı formayla 41 maçta 37 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.