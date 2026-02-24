×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Osimhen gözünü Juventus'a dikti!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Osimhen#Juventus
Osimhen gözünü Juventusa dikti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 07:00

5-2'lik ilk maçta 2 asist yapan Nijeryalı santrafor Osimhen, rövanş için de iddialı.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın geçen hafta Juventus’u 5-2’lik skorla dize getirdiği Şampiyonlar Ligi maçında 2 asist yapan Victor Osimhen, gözünü yarın oynanacak rövanşa çevirdi. Sağ dizindeki ağrılarından şikayetçi olan Nijeryalı santrfor, İtalya’daki rövanşı düşünerek kendini riske etmek istemedi ve bu nedenle geçen hafta Konyaspor deplasmanında forma giymemişti. Aradan geçen süreçte dinlenme fırsatı bulan Osimhen, dünkü antrenmanda takımla çalıştı. Nijeryalı yıldızın, fiziksel açıdan iyi durumda olduğu ve Juventus karşısında forma giymeyi çok istediği öğrenildi.

Gözden KaçmasınJuventusta Spalletti ve Comollinin kaderi Galatasaraya bağlı Dev maç öncesi kulüp kaostaJuventus'ta Spalletti ve Comolli'nin kaderi Galatasaray'a bağlı! Dev maç öncesi kulüp kaostaHaberi görüntüle

Devler Ligi’nde 6 gol 2 asisti var

İki yıldır takımın hücumdaki en önemli kozu olan Victor Osimhen, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 7 maçta 6 gol, 2 asist üretti. Galatasaray, Nijeryalı yıldızın skora katkı yaptığı 4 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı. Liverpool’a 1, Bodo/Glimt’e 2, Ajax’a da 3 gol atan Osimhen, son Juventus karşılaşmasında 2 asist yaptı. Galatasaray bu maçlarda Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’e 3-1, Ajax’ı 3-0 ve Juventus’u da 5-2 mağlup etti. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig’de oynadığı 16 maçta ise 9 gol, 3 asist kaydetti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Victor Osimhen#Juventus

BAKMADAN GEÇME!