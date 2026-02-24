Osimhen gözünü Juventus'a dikti!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın geçen hafta Juventus’u 5-2’lik skorla dize getirdiği Şampiyonlar Ligi maçında 2 asist yapan Victor Osimhen, gözünü yarın oynanacak rövanşa çevirdi. Sağ dizindeki ağrılarından şikayetçi olan Nijeryalı santrfor, İtalya’daki rövanşı düşünerek kendini riske etmek istemedi ve bu nedenle geçen hafta Konyaspor deplasmanında forma giymemişti. Aradan geçen süreçte dinlenme fırsatı bulan Osimhen, dünkü antrenmanda takımla çalıştı. Nijeryalı yıldızın, fiziksel açıdan iyi durumda olduğu ve Juventus karşısında forma giymeyi çok istediği öğrenildi.

Devler Ligi’nde 6 gol 2 asisti var

İki yıldır takımın hücumdaki en önemli kozu olan Victor Osimhen, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 7 maçta 6 gol, 2 asist üretti. Galatasaray, Nijeryalı yıldızın skora katkı yaptığı 4 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı. Liverpool’a 1, Bodo/Glimt’e 2, Ajax’a da 3 gol atan Osimhen, son Juventus karşılaşmasında 2 asist yaptı. Galatasaray bu maçlarda Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’e 3-1, Ajax’ı 3-0 ve Juventus’u da 5-2 mağlup etti. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig’de oynadığı 16 maçta ise 9 gol, 3 asist kaydetti.

